दिवाली की रात धुएं के आगोश में कोरबा, 2.5 पार्टिकुलेट मैटर का स्तर 384 पहुंचा, सांस के मरीजों के लिए घातक
आतिशबाजी और मौसम में बदलाव के कारण ऊर्जाधानी कोरबा की हवा में खतरनाक स्तर का प्रदूषण दर्ज किया गया है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 7:07 AM IST
कोरबा: रोशनी का त्योहार दिवाली खुशियों और रौनक के साथ शहर में अति-प्रदूषण का संकट भी लेकर आया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के वेबसाइट के अनुसार कोरबा शहर के रामपुर में लगे प्रदूषण नापने वाले यंत्र से आंकड़े जारी हुए हैं, जिसके अनुसार 8 और 9 नवंबर के मध्य वायु गुणवत्ता के आंकड़े शहरवासियों के लिए चिंताजनक हैं. आतिशबाजी और मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण ऊर्जाधानी कोरबा की हवा में खतरनाक स्तर का प्रदूषण दर्ज किया गया है. रात के समय सबसे जहरीला तत्व माना जाने वाला PM (पार्टिकुलेट मैटर ) 2.5 बढ़कर 384 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया.
जहरीली हवा से घुटा दम
CPCB के आंकड़ों के अनुसार, आतिशबाजी से निकले बारीक कणों ने हवा को बेहद दूषित कर दिया. सांस के जरिए फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करने वाले सूक्ष्म कण PM 2.5 की मात्रा 384 दर्ज की गई, जो सामान्य मानक से कई गुना अधिक है. वहीं धूल और धुएं के बड़े कणों यानी PM 10 का स्तर 194 दर्ज किया गया. यह स्थिति दर्शाती है कि शहर की आबोहवा में आतिशबाजी का असर कितना गंभीर रहा.
प्रदूषक घटक (Pollutant)- दर्ज स्तर (दीवाली की रात)- स्थिति/प्रभाव :
- PM 2.5- 384- अत्यंत गंभीर (खतरनाक)
- PM 10- 194- खराब (मध्यम से उच्च)
- SO2 (सल्फर डाइऑक्साइड)- 59- संतोषजनक
- NO2 (नाइट्रोजन डाइऑक्साइड)- 44- सामान्य
- CO (कार्बन मोनोऑक्साइड)- 56- सामान्य
- O3 (ओजोन)- 40- सामान्य
पटाखों की गंध व गैस के कई दुष्प्रभाव
ताजा आंकड़ों के अनुसार, हवा में अन्य गैसों का स्तर भी प्रभावित रहा. पटाखे फोड़े जाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) का स्तर 59 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) का स्तर 44 दर्ज किया गया. इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) 56 तो ओजोन (O_3) 40 के स्तर पर रहा.
गैसीय प्रदूषक मानक सीमाओं के आसपास रहे. लेकिन धुएं के घने गुबार में PM 2.5 और PM 10 की अधिकता ने पूरी आबोहवा को बेहद खराब श्रेणी में धकेल दिया.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा रहें सावधान
मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सहायक प्राध्यापक डॉ शशिकांत भास्कर ने बताया कि PM 2.5 का 384 तक पहुंचना बेहद चिंताजनक है. यह सूक्ष्म कण सीधे रक्तप्रवाह और फेफड़ों को प्रभावित करते हैं. बुजुर्गों, बच्चों, अस्थमा (दमा) रोगियों और हृदय रोगियों के लिए यह हवा बेहद नुकसानदेह है. आंखों में जलन, गले में खराश, लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें सामने आ सकती हैं. इसलिए आने वाले दो-तीन दिनों तक जब तक धुएं का असर कम नहीं होता. सुबह की सैर से बचना चाहिए. घर से बाहर निकलते समय यथासंभव मास्क का उपयोग करें. सांस के मरीज अपनी दवाइयां व इनहेलर साथ रखें.
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