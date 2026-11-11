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दिवाली की रात धुएं के आगोश में कोरबा, 2.5 पार्टिकुलेट मैटर का स्तर 384 पहुंचा, सांस के मरीजों के लिए घातक

कोरबा प्रदूषण ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरबा: रोशनी का त्योहार दिवाली खुशियों और रौनक के साथ शहर में अति-प्रदूषण का संकट भी लेकर आया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के वेबसाइट के अनुसार कोरबा शहर के रामपुर में लगे प्रदूषण नापने वाले यंत्र से आंकड़े जारी हुए हैं, जिसके अनुसार 8 और 9 नवंबर के मध्य वायु गुणवत्ता के आंकड़े शहरवासियों के लिए चिंताजनक हैं. आतिशबाजी और मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण ऊर्जाधानी कोरबा की हवा में खतरनाक स्तर का प्रदूषण दर्ज किया गया है. रात के समय सबसे जहरीला तत्व माना जाने वाला PM (पार्टिकुलेट मैटर ) 2.5 बढ़कर 384 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया.

जहरीली हवा से घुटा दम ​CPCB के आंकड़ों के अनुसार, आतिशबाजी से निकले बारीक कणों ने हवा को बेहद दूषित कर दिया. सांस के जरिए फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करने वाले सूक्ष्म कण PM 2.5 की मात्रा 384 दर्ज की गई, जो सामान्य मानक से कई गुना अधिक है. वहीं धूल और धुएं के बड़े कणों यानी PM 10 का स्तर 194 दर्ज किया गया. यह स्थिति दर्शाती है कि शहर की आबोहवा में आतिशबाजी का असर कितना गंभीर रहा.