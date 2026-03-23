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कोंटा के लॉज में चल रहा था जुआ, छापामार कार्रवाई में 22 जुआरी गिरफ्तार, 2 लाख से ज्यादा कैश जब्त

कोंटा पुलिस ने अंतर्राज्यीय जुआ फड़ पर बड़ी कार्रवाई की है. गिरफ्तार अधिकांश आरोपी तेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्य के निवासी हैं.

Konta Police Action On Gambling
छापामार कार्रवाई में 22 जुआरी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 1:15 PM IST

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सुकमा: जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोंटा क्षेत्र में जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने आर.एस.एन. लॉज में चल रहे अंतर्राज्यीय जुआ फड़ पर छापा मारते हुए लॉज मालिक सहित कुल 22 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में नगद राशि सहित लाखों रुपये की सामग्री भी जब्त की गई है.

लॉज के एक कमरे में सजी थी जुआरियों की महफिल

जानकारी के अनुसार, पुलिस को 22 मार्च 2026 को सूचना मिली कि कोंटा स्थित आर.एस.एन. लॉज के एक कमरे में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रुपये-पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए रेड मारी.

2 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला

छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल 22 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ा. आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किए गए. इसके साथ ही 122 गड्डी ताश पत्ती, 108 खुले पत्ते, 18 मोबाइल फोन, 2 पेन, एक रजिस्टर, एक चादर, एक चार पहिया वाहन और एक स्कूटी सहित अन्य सामग्री भी जब्त की गई. जब्त सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य लगभग साढ़े 11 लाख रुपए बताया जा रहा है.

जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही आम जनता से अपील है कि इस प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके.- एस पी किरण चव्हाण

तेलंगाना और आंध्रा के निवासी

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार अधिकांश आरोपी तेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्य के निवासी हैं, जो कोंटा स्थित लॉज में एकत्र होकर लंबे समय से जुआ खेल रहे थे. इस अवैध गतिविधि में लॉज मालिक की भी संलिप्तता पाई गई है, जिसके चलते उसे भी गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों के खिलाफ थाना कोंटा में छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है.

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