राम-सीता और लक्ष्मण से जुड़ा है कोनेश्वर महादेव मंदिर, जानें क्यों है चर्चा में
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 4:22 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चौक स्थित प्राचीन कोनेश्वर महादेव मंदिर अब अपने वैभव के नए शिखर की ओर अग्रसर है. मंदिर के कोने में विराजमान शिवलिंग की विशिष्ट पहचान और सदियों पुरानी मान्यताओं को केंद्र में रखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस पौराणिक धरोहर के पर्यटन विकास को रफ्तार दे रहा है. योगी आदित्य नाथ सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल मंदिर का एक करोड़ रुपए की धनराशि से सौंदर्यीकरण और विकास कार्य कराया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'रामायण काल और भगवान राम के भाई लक्ष्मण से जुड़ी मान्यताएं इस मंदिर को विशेष बनाती हैं. गोमती नदी के तट पर स्थित यह कौण्डिन्य ऋषि का आश्रम था, जिसका उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है. यहां बड़ी संख्या में प्रदेश ही नहीं, बल्कि दूरदराज क्षेत्रों से शिव भक्तों का आगमन होता है.
उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में आगंतुकों की सुविधा के लिए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, पेयजल सुविधा और श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल निर्माण कार्य होंगे.
उन्होंने बताया कि धर्मग्रंथों के अनुसार माता सीता को वन में छोड़ने आए शोक संतप्त लक्ष्मण, गोमती तट पर स्थित कौण्डिन्य ऋषि के इसी आश्रम में ठहरे थे. उन्होंने लक्ष्मण को आश्रम में स्थापित शिवलिंग का अभिषेक करने को कहा था.
गौर करें तो इस कथा का वर्णन वाल्मीकि रचित रामायण में भी है. मंदिर में शिवलिंग कोने में स्थित है. कौण्डिन्य ऋषि आश्रम में स्थापित शिवलिंग को कौण्डिन्येश्वर महादेव के नाम से जाना गया, जो कालांतर में कोनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ. सावन में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.
कैसे पहुंच सकते हैं कोनेश्वर मंदिर?
कोनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना काफी आसान है. लखनऊ शहर के चारबाग रेलवे स्टेशन से यह मंदिर ऑटो, कैब और सिटी बस से आसानी से पहुंचा जा सकता है. देश-प्रदेश से आने वाले शिवभक्तों को बिना किसी कठिनाई के दर्शन का अवसर प्राप्त होता है.
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और अवधी व्यंजनों की त्रिवेणी से सजा लखनऊ आज वैश्विक पहचान बना चुका है. पर्यटन विभाग के प्रयासों का ही नतीजा है कि यूनेस्को ने हाल ही में लखनऊ को प्रतिष्ठित 'क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी' का दर्जा दिया.
उनका कहना है कि सरकार की तरफ से विकसित आधुनिक पर्यटक सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी और सुव्यवस्थित प्रबंधन के चलते वर्ष 2025 में लखनऊ में लगभग 1.5 करोड़ पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया. इनमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक शामिल रहे. यह शहर की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता और सांस्कृतिक आकर्षण को मजबूती से रेखांकित करता है.
