राम-सीता और लक्ष्मण से जुड़ा है कोनेश्वर महादेव मंदिर, जानें क्यों है चर्चा में

प्राचीन कोनेश्वर महादेव मंदिर के विकास के लिए एक करोड़ की धनराशि. ( ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चौक स्थित प्राचीन कोनेश्वर महादेव मंदिर अब अपने वैभव के नए शिखर की ओर अग्रसर है. मंदिर के कोने में विराजमान शिवलिंग की विशिष्ट पहचान और सदियों पुरानी मान्यताओं को केंद्र में रखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस पौराणिक धरोहर के पर्यटन विकास को रफ्तार दे रहा है. योगी आदित्य नाथ सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल मंदिर का एक करोड़ रुपए की धनराशि से सौंदर्यीकरण और विकास कार्य कराया जाएगा. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'रामायण काल और भगवान राम के भाई लक्ष्मण से जुड़ी मान्यताएं इस मंदिर को विशेष बनाती हैं. गोमती नदी के तट पर स्थित यह कौण्डिन्य ऋषि का आश्रम था, जिसका उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है. यहां बड़ी संख्या में प्रदेश ही नहीं, बल्कि दूरदराज क्षेत्रों से शिव भक्तों का आगमन होता है. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कोनेश्वर महादेव मंदिर कराएगा सौंद्रयीकरण. (ETV Bharat) उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में आगंतुकों की सुविधा के लिए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, पेयजल सुविधा और श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल निर्माण कार्य होंगे. उन्होंने बताया कि धर्मग्रंथों के अनुसार माता सीता को वन में छोड़ने आए शोक संतप्त लक्ष्मण, गोमती तट पर स्थित कौण्डिन्य ऋषि के इसी आश्रम में ठहरे थे. उन्होंने लक्ष्मण को आश्रम में स्थापित शिवलिंग का अभिषेक करने को कहा था.