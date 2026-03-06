ETV Bharat / state

कोंडागांव में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, रंग लगाने के बहाने घर में घुसे आरोपी

SP के मुताबिक आरोपी रंग-गुलाल लगाने के बहाने उसके घर पहुंचे और उसकी मां को कुछ काम से बाहर भेज दिया. इसके बाद युवती को कमरे में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. पीड़िता ने देर शाम इरागांव थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

कोंडागांव: जिले के केशकाल अनुविभाग के इरागांव थाना क्षेत्र में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. होली के दूसरे दिन एक गांव में 19 वर्षीय युवती के साथ पांच आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया.

पुलिस का एक्शन, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की और सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. कोंडागांव एसपी पंकज चंद्रा ने बताया कि शिकायत मिलते ही कार्रवाई तेज कर दी गई. सभी पांच आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें दो बालिग और तीन नाबालिग शामिल हैं. आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

शोर मचाने पर आरोपी भाग गए थे लेकिन पुलिस को सूचना मिलने के बाद तत्काल घेराबंदी की गई. 3 नाबालिग हैं उन्हें किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा- पंकज चंद्रा, SP कोंडागांव

कड़ी सजा का आश्वासन

पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी रंग-गुलाल के बहाने घर में घुसने और घटना को अंजाम देने की बात कबूल चुके हैं. इस वारदात ने इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. स्थानीय लोग महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर त्योहारों के दौरान. वहीं एसपी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी और पीड़िता को पूर्ण न्याय मिलेगा.

यह घटना एक बार फिर समाज को झकझोर रही है, जहां त्योहारों के नाम पर अपराधी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं. प्रशासन ने इलाके में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. आगे की जांच जारी है.