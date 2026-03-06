ETV Bharat / state

कोंडागांव में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, रंग लगाने के बहाने घर में घुसे आरोपी

कोंडागांव में होली के दूसरे दिन हुई सामूहिक दुष्कर्म की वारदात पर पुलिस ने कार्रवाई की है. 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Kondagaon sexual assault
कोंडागांव में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, रंग लगाने के बहाने घर में घुसे आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 6, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोंडागांव: जिले के केशकाल अनुविभाग के इरागांव थाना क्षेत्र में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. होली के दूसरे दिन एक गांव में 19 वर्षीय युवती के साथ पांच आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया.

रंग लगाने के बहाने घुसे

SP के मुताबिक आरोपी रंग-गुलाल लगाने के बहाने उसके घर पहुंचे और उसकी मां को कुछ काम से बाहर भेज दिया. इसके बाद युवती को कमरे में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. पीड़िता ने देर शाम इरागांव थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

कोंडागांव में होली के दूसरे दिन हुई सामूहिक दुष्कर्म की वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस का एक्शन, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की और सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. कोंडागांव एसपी पंकज चंद्रा ने बताया कि शिकायत मिलते ही कार्रवाई तेज कर दी गई. सभी पांच आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें दो बालिग और तीन नाबालिग शामिल हैं. आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

शोर मचाने पर आरोपी भाग गए थे लेकिन पुलिस को सूचना मिलने के बाद तत्काल घेराबंदी की गई. 3 नाबालिग हैं उन्हें किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा- पंकज चंद्रा, SP कोंडागांव

कड़ी सजा का आश्वासन

पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी रंग-गुलाल के बहाने घर में घुसने और घटना को अंजाम देने की बात कबूल चुके हैं. इस वारदात ने इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. स्थानीय लोग महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर त्योहारों के दौरान. वहीं एसपी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी और पीड़िता को पूर्ण न्याय मिलेगा.

यह घटना एक बार फिर समाज को झकझोर रही है, जहां त्योहारों के नाम पर अपराधी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं. प्रशासन ने इलाके में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. आगे की जांच जारी है.

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, डैम घुमाने के बहाने ले जाकर किया कृत्य, गांव के 2 लोगों ने वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल
12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार
पलारी में दुष्कर्म का आरोप, मदद के बहाने सुनसान में वारदात

TAGGED:

19 YEAR OLD GIRL SEXUAL ASSAULT
युवती से सामूहिक दुष्कर्म
कोंडागांव में सामूहिक दुष्कर्म
कोंडागांव पुलिस
KONDAGAON SEXUAL ASSAULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.