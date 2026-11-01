कोंडागांव में एकलव्य स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन, अव्यवस्था और छात्रों से बदसलूकी का आरोप, ग्रामीण कलेक्टोरेट के सामने धरने पर बैठे
प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर 7 घंटे धरने पर बैठे विद्यार्थी और पालक, प्रशासन ने जांच समिति गठित करने का आश्वासन दिया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 6:23 PM IST
कोंडागांव: जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शामपुर में अव्यवस्थाओं और विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ. आक्रोशित विद्यार्थी और पालक दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे. इस दौरान नारेबाजी करते हुए प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक-अधीक्षिका को निलंबित करने की मांग की गई.
ग्रामीणों और अभिभावकों के आरोप
अभिभावकों ने जिला प्रशासन को सौंपे शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि विद्यालय में आदिवासी विद्यार्थियों के साथ जातिगत शब्दों का प्रयोग कर दुर्व्यवहार किया जाता है. बच्चों को प्रताड़ित करने, छात्रावास में अव्यवस्था, शौचालयों में साफ-सफाई की कमी और दरवाजे टूटे होने जैसी शिकायतें भी की गई हैं. इसके अलावा बालिकाओं के शौचालय के पास सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है.
प्राचार्य को हटाने की मांग
इन शिकायतों को लेकर विद्यार्थी और पालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्राचार्य चंद्र किरण तिवारी, अधीक्षक राजवीर यादव एवं अधीक्षिका निशा पंगाल को निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कई बार प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे.
जांच समिति गठित करने का आश्वासन
बाद में जिला प्रशासन की ओर से जांच समिति गठित कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया. एसडीएम किशोर शर्मा ने बताया कि 3 नवंबर को जिला प्रशासन की ओर से एक समिति गठित कर बैठक आयोजित की जाएगी. समिति में जिला प्रशासन के तीन सदस्य और विद्यार्थियों के पालकों की ओर से दो सदस्य शामिल होंगे.
समिति पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.- किशोर शर्मा, एसडीएम कोण्डागांव
प्रशासन के आश्वासन के बाद विद्यार्थियों और पालकों ने धरना समाप्त किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि तीन दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विद्यार्थियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और विद्यालय की अव्यवस्थाओं पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए.