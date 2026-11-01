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कोंडागांव में एकलव्य स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन, अव्यवस्था और छात्रों से बदसलूकी का आरोप, ग्रामीण कलेक्टोरेट के सामने धरने पर बैठे

कोंडागांव में एकलव्य स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोंडागांव: जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शामपुर में अव्यवस्थाओं और विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ. आक्रोशित विद्यार्थी और पालक दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे. इस दौरान नारेबाजी करते हुए प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक-अधीक्षिका को निलंबित करने की मांग की गई.

प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर 7 घंटे धरने पर बैठे विद्यार्थी और पालक (ETV BHARAT CHHATTISGARH) ग्रामीणों और अभिभावकों के आरोप अभिभावकों ने जिला प्रशासन को सौंपे शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि विद्यालय में आदिवासी विद्यार्थियों के साथ जातिगत शब्दों का प्रयोग कर दुर्व्यवहार किया जाता है. बच्चों को प्रताड़ित करने, छात्रावास में अव्यवस्था, शौचालयों में साफ-सफाई की कमी और दरवाजे टूटे होने जैसी शिकायतें भी की गई हैं. इसके अलावा बालिकाओं के शौचालय के पास सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है.