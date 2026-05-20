बीमा लोकपाल बनकर शिक्षक से 30 लाख की ठगी, इंटरनेशनल साइबर गिरोह के 7 आरोपी गिरफ्तार
साइबर क्राइम के आरोपियों को कोंडागांव पुलिस ने दिल्ली और उत्तरप्रदेश से पकड़ा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 20, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 1:05 PM IST
कोंडागांव: फरसगांव पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय एवं इंटरनेशनल साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक इंटरनेशनल ठग भी शामिल है. आरोपियों ने बीमा लोकपाल परिषद का अधिकारी बनकर एक शिक्षक को झांसे में लिया और करीब 30 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया.
ऑनलाइन बीमा क्लेम के नाम पर झांसा
फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय ने बताया कि कोपरा बाजारपारा निवासी शिक्षक शंकरलाल राणा को कुछ महीने पहले एक कॉल आया था. कॉल करने वालों ने खुद को बीमा लोकपाल परिषद का एजेंट बताते हुए कहा कि उनकी इंश्योरेंस की बड़ी राशि फंसी हुई है. रकम वापस पाने के लिए प्रोसेसिंग फीस जमा करने की बात कही गई. ठगों की बातों में आकर शिक्षक ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 29 लाख 69 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए. बाद में ठगी का अहसास होने पर उन्होंने फरसगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई.
एक इंश्योरेंस कराने के बाद 70 लाख खाते में आने का झांसा दिया. उनकी बातों में आ गया और लगभग 30 लाख रुपये गंवा बैठा. लोगों से अपील है कि ऑनलाइन बीमा और किसी के कॉल आने पर झांसे में न आए -शंकरलाल राणा, पीड़ित शिक्षक
इंटरनेशनल साइबर गिरोह के आरोपी गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की. तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और बैंक खातों की जांच के आधार पर पुलिस को कई अहम सुराग मिले. इसके बाद दिल्ली और उत्तरप्रदेश में लगातार दबिश दी गई. करीब 10 दिनों तक चली कार्रवाई के बाद पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.
कोंडागांव पुलिस कर रही नेटवर्क की तलाश
कोंडागांव एडिशनल एसपी कपिल चंद्रा ने बताया कि आरोपी फर्जी सिम कार्ड, बैंक खाते और आधार डिटेल बदलकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे. रकम खाते में आते ही अलग-अलग एटीएम से पैसे निकाल लिए जाते थे ताकि पुलिस तक कोई सुराग न पहुंचे. पुलिस के अनुसार गिरोह का मुख्य आरोपी पहले भी साइबर अपराध के मामलों में जेल जा चुका है और यह नेटवर्क कई वर्षों से सक्रिय था. एडिशनल एसपी कपिल चंद्रा ने बताया कि पुलिस अब आरोपियों के अन्य राज्यों में फैले नेटवर्क और बैंक खातों की जांच कर रही है.