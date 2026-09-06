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कोंडागांव में नक्सल साजिश फेल, माओवादियों का विस्फोटक बरामद, जमीन के नीचे छिपाया था हथियार

मर्दापाल थाना क्षेत्र के सुदूर जंगल-पहाड़ी इलाके में सुरक्षाबलों को यह नक्सल सामान मिला है. सुरक्षाबलों ने नक्सलियों द्वारा जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए डंप को बरामद किया है. यह डंप मुख्य मार्ग से करीब 13 किलोमीटर अंदर एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में गाड़कर रखा गया था। कार्रवाई के दौरान 9 एमएम पिस्टल, 160 नग जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, वायरलेस सेट, विस्फोटक सामग्री समेत बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई. मौके से मिले तीन टिफिन बम को बीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया.

कोंडागांव : छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है. 31 मार्च 2026 को इसका ऐलान भी कर दिया गया. उसके बाद से लगातार बस्तर में नक्सलियों का बड़ा डंप मिल रहा है. सुरक्षाबलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन में फोर्स को यह सफलता मिल रही है. कोंडागांव में 5 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्स ने नक्सल ऑपरेशन और सर्चिंग अभियान चलाया. इसमें फोर्स को भारी विस्फोटक मिला है.

कोंडागांव पुलिस को सफलता (ETV BHARAT)

मुखबिर सूचना और लगातार चलाए जा रहे डी-माइनिंग अभियान के तहत यह सफलता मिल रही है. 5 सितंबर को भी चलाए गए अभियान में सफलता मिली है-पंकज चंद्रा, एसपी, कोंडागांव

नक्सलियों से बरामद सामान की जानकारी

कोंडागांव एसपी पंकज चंद्रा ने बताया कि नक्सलियों से बरामद सामग्री में कई तरह के विस्फोटक मिले हैं. बरामद सामग्री में 3 टिफिन बम शामिल हैं, जिनका वजन करीब 5, 3 और 2 किलो है. तीनों सक्रिय टिफिन आईईडी को सुरक्षा के दृष्टिगत बीडीएस टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया.

इसके अलावा 9 एमएम की एक पिस्टल, 160 नग जिलेटिन स्टिक, जिनका कुल वजन करीब 20 किलो और 40 नग कमर्शियल डेटोनेटर मिला है. इसके कअलावा इलेक्ट्रिक और नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, छह वायरलेस सेट, एंटीना और चार्जर, इलेक्ट्रिक वायर, सेफ्टी फ्यूज, कोर्डेक्स वायर, लोहे का पाइप और अन्य सामग्री बरामद हुई है. बरामद वायरलेस सेट नई स्थिति में थे और सभी के साथ एंटीना, चार्जर तथा हैंडफोन मिले हैं.- पंकज चंद्रा, एसपी, कोंडागांव

पुलिस का कहना है कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से यह विस्फोटक रखे गए थे. कोंडागांव एसपी पंकज चंद्रा ने कहा है कि आने वाले समय में भी जिले में तेज गति से एंटी नक्सल अभियान जारी रहेगा.