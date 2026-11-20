कोंडागांव में मिली 36 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री, जंगल और पहाड़ी इलाके से नक्सल डंप बरामद
जंगल-पहाड़ी इलाके में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों से भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 4:01 PM IST
कोंडागांव: नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कोंडागांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर जंगल और पहाड़ी इलाकों से बड़ी मात्रा में नक्सल डंप मिला है. थाना पुंगारपाल क्षेत्र के ग्राम बेड़मा के पास 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई है.
संयुक्त टीम हुई थी रवाना
पुलिस के अनुसार, 19 नवंबर को उप पुलिस अधीक्षक ऑप्स सिद्धार्थ बघेल के नेतृत्व में नक्सल सेल, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और बीडीएस की संयुक्त टीम रवाना हुई थी. टीम ने हांदापाल, देवडोंगरी, बेड़मा, मरकामपाल, छितपानी और आसपास के जंगल-पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई की. आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर बेड़मा के जंगल में कॉर्डन सर्च और डी-माइनिंग अभियान चलाया गया.
भारी मात्रा में विस्फोटक मिले
कार्रवाई के दौरान छिपाकर रखे गए एक हैंड ग्रेनेड, दो जिलेटिन रॉड, करीब 25 मीटर कोर्डेक्स वायर, 200 मीटर इलेक्ट्रिक वायर, एक वॉकी-टॉकी चार्जर, 11 बैटरी सेट और 14 टिफिन बरामद किए गए. इसके अलावा करीब 3 किलो सल्फर, 4 किलो सोडियम नाइट्रेट, करीब 29.65 किलो ऑयल, यूरिया, सल्फर और सोडियम मिश्रित सामग्री, मल्टीमीटर, रस्सी, सिरिंज, टिन की पेटी, पेंचकस समेत अन्य सामान बरामद हुए. पुलिस ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
जिले में सघन अभियान चला रहे हैं. बड़े-बड़े डंप रिकवर हो रहे हैं. डी-माइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, रोड से अब हम जंगल तक पहुंच चुके हैं इसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई है- पंकज चंद्रा, पुलिस अधीक्षक, कोंडागांव
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जंगल में डंप की गई विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल नक्सली हिंसक गतिविधियों में कर सकते थे. कार्रवाई बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बद्रीनारायण मीणा और पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव पंकज चन्द्रा के निर्देशन में की गई.