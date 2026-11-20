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कोंडागांव में मिली 36 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री, जंगल और पहाड़ी इलाके से नक्सल डंप बरामद

कोंडागांव में मिली 36 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोंडागांव: नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कोंडागांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर जंगल और पहाड़ी इलाकों से बड़ी मात्रा में नक्सल डंप मिला है. थाना पुंगारपाल क्षेत्र के ग्राम बेड़मा के पास 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई है.

दो अलग-अलग स्थानों से भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH) संयुक्त टीम हुई थी रवाना पुलिस के अनुसार, 19 नवंबर को उप पुलिस अधीक्षक ऑप्स सिद्धार्थ बघेल के नेतृत्व में नक्सल सेल, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और बीडीएस की संयुक्त टीम रवाना हुई थी. टीम ने हांदापाल, देवडोंगरी, बेड़मा, मरकामपाल, छितपानी और आसपास के जंगल-पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई की. आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर बेड़मा के जंगल में कॉर्डन सर्च और डी-माइनिंग अभियान चलाया गया.