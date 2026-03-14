कोंडागांव में नेशनल लोक अदालत: 12,123 मामलों का निपटारा, 4 करोड़ से ज्यादा का अवार्ड
शनिवार 14 मार्च को देशभर में लोक अदालत का आयोजन हुआ. इसी कड़ी में कोंडागांव में भी हजारों केस का निपटारा किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 14, 2026 at 8:15 PM IST
कोंडागांव: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के तत्वावधान में शनिवार 14 मार्च 2026 को जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्राधिकरण की अध्यक्ष किरण चतुर्वेदी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की. उन्होंने लंबित मामलों का आपसी सहमति से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए.
8 खंडपीठों का गठन
लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कुल 8 खंडपीठों का गठन किया गया. इनमें जिला न्यायालय कोंडागांव में 3, तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल में 1, तालुका विधिक सेवा समिति नारायणपुर में 2 तथा राजस्व न्यायालय कोंडागांव और नारायणपुर में 1-1 खंडपीठ शामिल रही. इन खंडपीठों में राजीनामा योग्य मामलों का आपसी समझौते से निराकरण किया गया.
बैंक, बिजली और आपराधिक मामलों का निपटारा
लोक अदालत में बैंक रिकवरी के 1958 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 33 लाख 9 हजार 797 रुपये का अवार्ड पारित हुआ. इसके अलावा आपराधिक मामलों के 12 प्रकरणों में 3 लाख 70 हजार रुपये तथा बिजली बिल के 2678 मामलों में 6 लाख 55 हजार 407 रुपये की राशि तय की गई.
मोटर दुर्घटना मामलों में बड़ी राहत
मोटर दुर्घटना दावा के 8 मामलों में कुल 2 करोड़ 14 लाख 80 हजार रुपये का अवार्ड पारित किया गया. इनमें से दो मामलों में पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिली. एक मामले में 1 करोड़ 11 लाख 6 हजार 525 रुपये और दूसरे मामले में 1 करोड़ 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया.
चेक बाउंस, सिविल और ट्रैफिक मामलों का भी समाधान
लोक अदालत में चेक बाउंस के 4 मामलों में 3 लाख 83 हजार 500 रुपये तथा अन्य सिविल के 9 मामलों में 1 करोड़ 39 लाख 52 हजार 403 रुपये का अवार्ड पारित किया गया. वहीं ट्रैफिक चालान के 1566 मामलों में 1 लाख 59 हजार रुपये की राशि जमा हुई. नगर पालिका कोंडागांव और नारायणपुर के 850 मामलों में 3 लाख 62 हजार रुपये का निराकरण किया गया. इसके अलावा दूरसंचार के 97 मामलों और अन्य 33 मामलों का भी निपटारा हुआ.
कुल 12,123 मामलों का समाधान
लोक अदालत के दौरान राजस्व से जुड़े 4908 मामलों का भी निराकरण किया गया. लोक अदालत के माध्यम से कुल 12,123 प्रकरणों का निराकरण किया गया और कुल 4 करोड़ 6 लाख 67 हजार 607 रुपये का अवार्ड पारित किया गया.
स्वास्थ्य शिविर और पौधों का वितरण
कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल की टीम ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर पक्षकारों की बीपी और शुगर की जांच की तथा दवाइयां वितरित कीं. साथ ही समझौता करने वाले पक्षकारों को पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया.