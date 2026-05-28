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कोंडागांव में उत्साह के साथ मनाया गया ईद-उल-अज़हा का त्योहार, जामा मस्जिद से निकला जुलूस

कोंडागांव में ईद की रौनक और मुबारकबाद का सिलसिला, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष ने पुलिस और प्रशासन का आभार जताया

Kondagaon Eid celebration
कोंडागांव में उत्साह के साथ मनाया गया ईद-उल-अज़हा का त्योहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 7:50 PM IST

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कोंडागांव: नगर में ईद-उल-अज़हा का मुबारक त्योहार बड़े ही अकीदत, जोश और भाईचारे के साथ मनाया गया. सुबह 7 बजे जामा मस्जिद से एक भव्य जुलूस ईदगाह की ओर रवाना हुआ. इस खास मौके पर पूरे नगर का माहौल खुशी, उमंग और आस्था से भरा हुआ नज़र आया. हर तरफ ईद की रौनक और मुबारकबाद का सिलसिला देखने को मिला.

अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष ने पुलिस और प्रशासन का आभार जताया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाज के सैकड़ों लोग जुलूस में निकले

जुलूस की अगुवाई जामा मस्जिद के मुख्य इमाम कारी शमीम रज़ा ने नात शरीफ पढ़ते हुए की. उनके साथ समाज के सैकड़ों लोग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे. जुलूस जैसे ही ईदगाह पहुंचा, ठीक 8 बजे ईद-उल-अज़हा की नमाज़ अदा की गई. नमाज़ की अदायगी के बाद देश की तरक्की, अमन, भाईचारे और शांति के लिए विशेष दुआ मांगी गई, जिसमें सभी ने मिलकर हाथ उठाए.

Kondagaon Eid celebration
कोंडागांव में ईद का त्योहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बच्चों में भी दिखा उत्साह

ईद-उल-अज़हा के इस मुबारक मौके पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला. कमेटी के मेंबर हाजी इमरान मेमन, शेख बशीर, शेख सादिक, मुहम्मद शाहरुख, सैयद आशिक सुलतान, इस्माइल सहित समाज के तमाम लोग भारी संख्या में मौजूद रहे और पूरे आयोजन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई.

Kondagaon Eid celebration
कोंडागांव में जामा मस्जिद से निकला जुलूस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस और प्रशासन का आभार

अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष सैयद शफ़ीक़ एवं सेक्रेटरी आदिल खान ने समाज एवं नगर के सभी लोगों को ईद की हार्दिक मुबारकबाद और शुभकामनाएं पेश कीं. साथ ही उन्होंने त्यौहार के शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित आयोजन में सहयोग प्रदान करने के लिए स्थानीय पुलिस एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया.

Kondagaon Eid celebration
कोंडागांव में ईद की रौनक और मुबारकबाद का सिलसिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस त्यौहार ने एक बार फिर नगर में आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता का सुंदर संदेश दिया.

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