कोंडागांव में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का विरोध, बदबू और मक्खियों से परेशान ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन, जमकर तोड़फोड़

कोकोड़ी गांव में ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ से लाखों के नुकसान की आशंका है. भारी बल तैनात किया गया है.

protest against factory
कोंडागांव में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का विरोध, उग्र प्रदर्शन, जमकर तोड़फोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 13, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
कोंडागांव: जिले के ग्राम कोकोड़ी में स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के खिलाफ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं. सैकड़ों महिला और पुरुष प्लांट के बाहर 12 घंटे से धरने पर बैठे हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. स्थिति को देखते हुए पुलिस का भारी बल तैनात किया गया है. आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे.

protest against factory
कोकोड़ी गांव में ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ से लाखों के नुकसान की आशंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शादी समारोह से शुरू हुआ विवाद

प्रदर्शन की शुरुआत गुरुवार देर रात उस समय हुई जब गांव के पारा टेंगना पखना में शादी समारोह चल रहा था. ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से आ रही तेज बदबू और मक्खियों की भरमार के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई. गुस्साए ग्रामीण खाना छोड़कर प्लांट पहुंच गए और वहां हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान प्लांट परिसर में खड़ी कार, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की गई. बताया जा रहा है कि इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

खेतों को नुकसान का आरोप

गांव के सरपंच मनसुख नेताम ने आरोप लगाया है कि प्लांट से निकलने वाला धुआं, गंदा पानी और कचरा आसपास के खेतों में फैल रहा है. इससे फसलें खराब हो रही हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि वे पहले भी कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

जब तक कलेक्टर खुद मौके पर आकर बात नहीं करेंगे और प्लांट बंद करने का लिखित आश्वासन नहीं देंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.- प्रदर्शनकारी ग्रामीण

गांव में तनावपूर्ण माहौल

सूचना मिलने पर एसपी और एसडीएम सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की. प्रशासन ने प्लांट बंद करने के आदेश की बात कही है और प्रदूषण के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल कोकोड़ी गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है. पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो.

TAGGED:

KOKODI VILLAGER PROTEST
CHHATTISGARH POLLUTION ISSUE
CORN PROCESSING PLANT
प्लांट का विरोध
PROTEST AGAINST FACTORY

