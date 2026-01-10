केशकाल में अतिक्रमण पर एक्शन, NH-30 पर हुए कब्जे पर चला बुलडोजर
केशकाल में सड़क नवीनीकरण के लिए बड़ी कार्रवाई की गई. NH-30 पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था उसे हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 10, 2026 at 10:39 AM IST
कोंडागांव: जिले के केशकाल शहर में शुक्रवार को अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई है. सड़क नवीनीकरण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया. राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30 पर बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई से पूरे दिन शहर में हलचल का माहौल बना रहा.
180 लोगों को पहले ही दिया गया था नोटिस: प्रशासन ने पहले ही NH-30 के दोनों ओर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 180 लोगों को नोटिस जारी किया था. नोटिस की अवधि खत्म होने के बाद भी जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, उनके खिलाफ बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई. प्रशासन के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण और नवीनीकरण के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी.
मौके पर मौजूद रहे प्रशासनिक अधिकारी: कार्रवाई के दौरान एसडीएम आकांक्षा नायक और एसडीओपी अरुण नेताम स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते रहे. किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. इस दौरान अधिकारियों और कुछ स्थानीय लोगों के बीच बहस भी हुई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में रही.
कुछ लोगों ने जताई नाराजगी: कुछ नगरवासियों ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है और प्रशासन से पुनर्विचार की मांग की है. इसके बावजूद प्रशासन अपने फैसले पर कायम है और शेष अतिक्रमण को भी जल्द हटाने की तैयारी में है.
सड़क नवीनीकरण से मिलेगी राहत: प्रशासन का कहना है कि सड़क के नवीनीकरण से केशकाल नगर में यातायात की समस्या कम होगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी घटेगी. अधिकारियों ने साफ किया कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है और सभी को पहले से सूचना दी गई थी.