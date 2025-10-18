ETV Bharat / state

कोंडागांव में अस्थाई पटाखा दुकानों में गाइडलाइन का उल्लंघन, दुकानदार बोले- अव्यवस्था के लिए प्रशासन जिम्मेदार

कोंडागांव में अस्थाई दुकानों में शेड निर्माण में दिखा बांस, कपड़े और पॉलिथिन का इस्तेमाल. जो नियम के खिलाफ है.

kondagaon firecracker shop safety violation
कोंडागांव में अस्थाई पटाखा दुकानों में गाइडलाइन का उल्लंघन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 18, 2025 at 6:17 PM IST

3 Min Read
कोंडागांव: दीपावली के मौके पर आतिशबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोंडागांव जिला प्रशासन ने कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. हालांकि जमीनी हकीकत इसके उलट है. निर्देशों के मुताबिक यहां टिन शेड से दुकान बननी चाहिए और ज्वलनशील पदार्थ जैसे बांस, कपड़े से नहीं बना होना चाहिए लेकिन यहां पॉलिथीन, बांस जैसे शेड भी दिखे. वहीं दुकानदारों का कहना है कि, इनमें शेड बनाकर देने जैसे कई व्यवस्था खुद नगर पालिका ही करती है, वहीं से दुकान आवंटित होते हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि, दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर पा रही है.

कोंडागांव में अस्थाई पटाखा दुकानों में गाइडलाइन का उल्लंघन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या-क्या है बैन: मुख्यालय स्तर से मिले निर्देशों के तहत पटाखा दुकानों को लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा के 12 बिंदुओं का पालन जरूरी किया गया है. जिला सेनानी और अग्निशमन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी दुकानें अज्वलनशील सामग्री जैसे टिन शेड से बनी होनी चाहिए. तेल लैम्प, गैस लैम्प या खुली बिजली की बत्तियों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

kondagaon firecracker shop safety violation
नियम के खिलाफ शेड निर्माण में दिखा बांस, कपड़े और पॉलिथिन का इस्तेमाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुकानों के बीच दूरी और सुरक्षा इंतज़ाम तय

  • पटाखा दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी जरूरी है.
  • दुकान के 50 मीटर दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
  • हर दुकान में 5 किलो का डीसीपी अग्निशामक यंत्र और 500 लीटर पानी का ड्रम अनिवार्य है.
  • पार्किंग पर रोक और अग्निशमन वाहन व एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह छोड़ना होगा.
kondagaon firecracker shop safety violation
पटाखा दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी जरूरी है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ज़मीनी हकीकत क्या है: इस वर्ष 45 अस्थाई पटाखा दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से अधिक हैं. सबसे चिंता की बात यह है कि कई दुकानें कपड़े, बांस और पॉलिथीन जैसी ज्वलनशील सामग्री से बनी हैं, जो विस्फोटक अधिनियम के नियमों के पूरी तरह खिलाफ है. साथ ही दुकानों में गैप भी नहीं दिख रहा है.

नगर पालिका की ओर से ही इन शेडों का निर्माण और दुकान आवंटन किया जाता है, इसलिए जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है.- पटाखा कारोबारी

लाइसेंस देरी से भी नाराजगी: पटाखा कारोबारियों में लाइसेंस जारी करने में हुई देरी से भी नाराजगी है. धनतेरस से ठीक एक दिन पहले लाइसेंस मिलने के कारण दुकानदारों को दुकानें सजाने और बिक्री शुरू करने में मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं.

हम आज दुकान को सजाने में लगे हैं, जबकि दुकानें एक हफ्ते पहले लग जानी थी. धनतेरस के दिन दुकान लगने से 2-3 दिन ही व्यापार कर पाएंगे- कारोबारी

kondagaon firecracker shop safety violation
दुकानदार बोले- अव्यवस्था के लिए प्रशासन जिम्मेदार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन ने भले ही 12 बिंदुओं का दिशा निर्देश जारी किया हो, लेकिन मैदान पर उनका पालन नहीं हो रहा है. दिवाली की रौनक के बीच सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ़ औपचारिकता बनकर रह गई है. साथ ही कारोबारियों की भी अलग नाराजगी सामने आई है.

