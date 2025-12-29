ETV Bharat / state

कोंडागांव में धान खरीदी की सुस्त रफ्तार से किसान परेशान, बफर लिमिट से दोगुना हुआ स्टॉक

कोंडागांव में धान खरीदी में बदइंतजामी से किसान परेशान हैं. पेश है ईटीवी भारत की रिपोर्ट

Paddy procurement in Kondagaon
कोंडागांव में नहीं हो रहा धान का उठाव (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 29, 2025 at 3:50 PM IST

3 Min Read
कोंडागांव: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान की खरीदी चल रही है. नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले में भी धान खरीदी जारी है. धान खरीदी होने के बाद खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो रहा है इससे किसानों को परेशानी हो रही है. धान खरीदी की सुस्त रफ्तार को लेकर किसान परेशान हैं.

कोंडागांव में नहीं हो रहा धान का उठाव

कोंडागांव में कुल 67 धान उपार्जन केंद्र संचालित हैं, जहां अब तक 13 लाख 35 हजार 281 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है. इसके मुकाबले उठाव महज 0.64 प्रतिशत यानी केवल 8,517 क्विंटल तक सीमित रहा है, जिससे केंद्रों पर धान भंडारण का दबाव बढ़ गया है.

कोंडागांव में धान खरीदी पर रिपोर्ट (ETV BHARAT)

कोंडागांव में धान खरीदी का लेखा जोखा

जिले में कुल 31 मिलर पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 14 मिलरों से एग्रीमेंट किया गया है. इनमें भी केवल 6 मिलर ही सक्रिय रूप से उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर रहे हैं. इस वजह से 67 में से 58 उपार्जन केंद्रों पर शासन-प्रशासन द्वारा तय बफर लिमिट से दोगुना धान स्टॉक हो चुका है.

Paddy At Lanjora Paddy Procurement Center
लंजोड़ा धान खरीदी केंद्र पर जमा हुआ धान (ETV BHARAT)

कोंडागांव के लंजोड़ा धान खरीदी केंद्र का हाल

ईटीवी भारत संवाददाता सुनील यादव ने कोंडागांव के लंजोड़ा धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया. लंजोड़ा धान खरीदी केंद्र में पहुंचे किसान रामप्रसाद दीवान ने बताया कि अत्यधिक स्टॉक के कारण धान बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

धान खरीदी केंद्र में जगह की कमी से ट्रैक्टरों की आवाजाही, धान उतारना-जमाना, तौल और सुरक्षित भंडारण सब बाधित हो रहा है. यदि समय पर उठाव शुरू हो जाए तो किसानों की समस्याएं काफी हद तक दूर हो सकती हैं- रामप्रसाद दीवान, किसान

Paddy procurement is slow in Kondagaon.
कोंडागांव में धान खरीदी की सुस्त रफ्तार (ETV BHARAT)

क्या कहते हैं लंजोड़ा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ?

ईटीवी भारत के संवाददाता ने लंजोड़ा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी रमेश मरकाम से बात की. उन्होंने बताया कि यहां 985 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 341 किसानों का धान खरीदा जा चुका है, जबकि 644 किसान अभी बाकी हैं. केंद्र में फिलहाल 23,300 क्विंटल धान स्टॉक है और आगे 35 से 36 हजार क्विंटल धान और आने की संभावना है. पास में साप्ताहिक बाजार लगने के कारण अधिक स्टॉक से आम लोगों को भी परेशानी हो रही है.

कोंडागांव के खाद्य अधिकारी का बयान

जिला खाद्य अधिकारी नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि 58 केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान जमा है. कोंडागांव में 14 मिलरों से करार हो चुका है और 6 मिलर उठाव कर रहे हैं. यदि जल्द उठाव नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले दिनों में धान खरीदी प्रभावित हो सकती है.

