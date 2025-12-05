ETV Bharat / state

कोंडागांव में बिजली व्यवस्था को मिलेगी ताकत, 7 नए सब-स्टेशन, जामगांव 132 केवी स्टेशन और ट्रांसफार्मर

कोंडागांव के किसानों को बिजली कटौती और लो वोल्टेज से बड़ी राहत मिलेगी.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 7:53 AM IST

2 Min Read
कोंडागांव: जिले में बिजली आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं. वर्तमान में परचनपाल, कांकेर, मसोरा और नारायणपुर स्थित 132/33 केवी सब-स्टेशनों से जिले को बिजली आपूर्ति मिलती है. इसी क्रम में केशकाल ब्लॉक के जामगांव में 132/33 केवी का नया पावर स्टेशन तेजी से तैयार हो रहा है. इसके शुरू होते ही जिले को ज्यादा स्थिर व पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी और कटौती की समस्या में कमी आएगी.

7 नए सब-स्टेशनों की स्थापना

फिलहाल जिले में 33/11 केवी के 24 सब-स्टेशन संचालित हो रहे हैं, जिनकी सप्लाई क्षमता बढ़ाने के लिए 7 नए सब-स्टेशनों की स्थापना की जा रही है. इनमे शामपुर, पीपराबहीगांव, भानपुरी, लोहरापारा, बालोंड, बोटीकनेरा और बोलबाला शामिल हैं. पीपराबहीगांव सब-स्टेशन का टेंडर पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा. तीन अन्य सब-स्टेशनों के टेंडर भी अंतिम चरण में हैं.

इधर मसोरा 132/33 केवी स्टेशन में 63 MVA क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिससे जिले की कुल ट्रांसफर क्षमता बढ़ेगी और सप्लाई व्यवस्था और मजबूत होगी. वहीं सब-स्टेशनों के ऑगमेंटेशन कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं. बांसकोट और विश्रामपुरी में क्षमता वृद्धि का कार्य पूरा कर लिया गया है जबकि बीजापुर, माकड़ी, बोरगांव, किबई बालेंगा और गिरोला सब-स्टेशनों को 3.15 MVA से बढ़ाकर 5 MVA किया जाएगा. इससे ओवरलोडिंग और वोल्टेज गिरने की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी.

बिजली आपूर्ति क्षमता में होगा सुधार

इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जिले की बिजली आपूर्ति क्षमता में 50 प्रतिशत तक सुधार होने की उम्मीद है. इससे किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पंपों को स्थिर बिजली मिलेगी, जिससे सिंचाई समय पर हो सकेगी और फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी. रात की रोस्टर आधारित कटौती में भी कमी आएगी.

किसानों को बिजली समस्या से मिलेगी राहत

इसी बीच मर्दापाल सब-स्टेशन अंतर्गत 52 गांवों को बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को यहां 3.15 MVA क्षमता के अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर का सफलतापूर्वक चार्जिंग कार्य पूरा किया गया. कार्यपालन अभियंता आर. एल. सिन्हा ने बताया कि मर्दापाल, गोलावंड, कुरुषनार, मुलनार, कुधुर, हसलनार, चांगेर, हड़ेली, ढोल मांदरी, बालासर, नगरी, मड़ानार सहित 52 गांवों में लो-वोल्टेज और अधिभार की समस्या अब खत्म होगी.

