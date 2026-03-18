छत्तीसगढ़ में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का प्रदर्शन, 11 सूत्रीय मांगों पर सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग
लंबित महंगाई भत्ता (DA) एरियर्स के भुगतान समेत 11 मांगों को लेकर कोंडागांव में कर्मचारियों और अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 18, 2026 at 8:28 PM IST
कोंडागांव: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में बुधवार को कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया. यह आंदोलन छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले किया गया, जिसमें जिले के कई विभागों के सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए.
भोजन अवकाश के दौरान हुआ प्रदर्शन
यह प्रदर्शन जिला और विकासखंड स्तर पर भोजनावकाश (लंच टाइम) के दौरान आयोजित किया गया. कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई.
नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन
फेडरेशन के जिला संयोजक शिवराज सिंह ठाकुर और उप संयोजक निर्मल शार्दूल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है.
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
- वर्ष 2016 से लंबित महंगाई भत्ता (DA) एरियर्स का भुगतान
- 8, 16, 24 और 32 साल में चार स्तरीय समयमान वेतनमान लागू करना
- 300 दिन का अर्जित अवकाश नगदीकरण (मध्यप्रदेश की तर्ज पर)
- पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर वेतन विसंगतियों को दूर करना
- शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की मांगें
- शिक्षकों को पहली नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ
- सहायक शिक्षकों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान
- अनुकंपा नियुक्ति में 10% सीमा खत्म करना
- पंचायत सचिवों का शासकीयकरण
- नगरीय निकाय कर्मचारियों को नियमित वेतन
- नियमितीकरण और अन्य मुद्दे
- फेडरेशन ने संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी रखी.
- सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने
- आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली पर रोक
- रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति बंद करने
आगे आंदोलन की चेतावनी
फेडरेशन के पदाधिकारियों ने साफ कहा है कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. यह फेडरेशन प्रदेश के 132 से अधिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है और फिलहाल आंदोलन के चौथे चरण में है.