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कोंडागांव एकलव्य छात्रावास मामला : सर्व आदिवासी समाज का पुलिस पर आरोप, कहा एसपी ने धक्का मारकर बाहर निकाला

कोंडागांव : सर्व आदिवासी समाज ने एकलव्य आवासीय विद्यालय शामपुर में विद्यार्थियों के साथ कथित जातिगत टिप्पणी और अव्यवस्थाओं के विरोध में प्रदर्शन किया. इस दौरान समाज ने छात्र-छात्राओं के परिजनों के साथ प्राचार्य चंद्रकिरण तिवारी तथा छात्रावास अधीक्षक राजवीर यादव और निशु पंगाल को पद से हटाने की मांग की. लेकिन स्थिति उस वक्त बिगड़ गई जब आदिवासी समाज के लोगों ने छात्रावास परिसर में बंधक बनाकर मारपीट करने और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया.इस बात की शिकायत दर्ज कराने के लिए जब समाज के लोग अजाक थाने पहुंचे. आदिवासी समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि अजाक थाने में जब वो शिकायत दर्ज कराने आए तो एसपी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया.

आदिवासी समाज का कहना है कि अब वो पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या भरोसा करेंगे.हम लोगों का भरोसा और विश्वास दोनों ही उठ चुका है.हमारे लिए ना तो पुलिस खड़ी हो रही है और ना ही प्रशासन खड़ा हो रहा है.हम लोग फिलहाल अनाथ हैं,आदिवासी समाज को पूरी तरह से अनाथ करके छोड़ दिया है.अब सिर्फ पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम सभा करने का ही आखिरी विकल्प बचा है.क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अब भरोसे लायक नहीं है.

हम शांतिपूर्वक आवेदन दे रहे थे.इसी बीच यहां के एसपी बाहर से चिल्लाते हुए आए और अजाक थाने में घुसे.इसके बाद हमें धक्का मारते हुए बाहर निकाला गया.इसमें महिलाएं भी शामिल थी.इस मामले में अब मैं ज्यादा क्या कहूं.एसपी ने कहा कि ये थाना नहीं है मेरा घर है.यहां पर 40 परिवार रहते हैं.ये कहते हुए आदिवासी समाज को बाहर निकाला गया है- पनकू राम नेताम, जिलाध्यक्ष आदिवासी समाज

आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष पनकू राम नेताम ने कहा कि हमारा प्रदर्शन लगातार 31 तारीख से चल रहा है.इस विषय में जांच टीम गई है. जांच करते हुए ये पाया गय़ा कि जो यहां के थाना प्रभारी है सौरभ उपाध्याय और चार लोग हैं.क्योंकि सील लगना था 31 तारीख रात 9 बजे से.लेकिन सील नहीं लगाया गया.इसके बाद अगले दिन पूरा छेड़छाड़ किया गया.इसके बाद सारे सबूत सामने आ गया.इसके बाद जब पूरे जिले के आदिवासियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई.इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अजाक थाने में आवेदन देने के लिए आए थे.

वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एसपी का कुछ और ही कहना है.एसपी के मुताबिक अजाक थाने में 100 से ज्यादा लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की है. जानकारी मिलने के बाद वो खुद थाने में आए और स्थिति को संभाला. एसपी ने कहा कि थाने में घेराव की स्थिति हो गई है.जैसे ही जानकारी मिली तो मेरे द्वारा यहां पर आकर सभी को परिसर से बाहर किया गया.इस परिसर में पुलिस फैमिली भी रहती है जो पूरी तरह से दहशत में आ गए थे.इनके द्वारा जो तोड़फोड़ की गई है,उसका पंचनामा कार्रवाई की जा रही है.

इसमें 100 से ज्यादा लोगों ने थाने में घुसकर हंगामा किया था,जिन्हें बाहर किया गया था.इनसे कहा गया है कि जो पीड़ित है आवेदक है वो थाने में आए और जो समस्या है उसकी एफआईआर दर्ज करे.हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं,लेकिन अभी तक ना तो आवेदक और ना ही पीड़ित पक्ष थाने में नहीं आया है. जब पीड़ित पक्ष आएगा तो हम अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.साथ ही हम ये भी देखेंगे कि फैमिली परिसर में घुसकर जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है,उस पर भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे- पंकज चंद्रा,एसपी कोंडागांव

क्या है पूरा मामला ?



मंगलवार सुबह से ही विद्यार्थियों के परिजन और आदिवासी समाज के लोग एकलव्य विद्यालय परिसर के सामने धरने पर बैठे थे. इस दौरान जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की. आदिवासी समाज के नेताओं और पालकों ने आरोप लगाया कि विद्यालय के कुछ कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की और उनके मोबाइल फोन छीन लिए. इन्हीं आरोपों को लेकर समाज के लोग एफआईआर दर्ज कराने अजाक थाने पहुंचे थे.



थाने में हुई नोंक झोंक

थाने में आवेदन देने के दौरान पुलिस प्रशासन और आदिवासी समाज के लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. स्थिति को देखते हुए एसपी पंकज चंद्रा ने मौके पर पहुंचकर थाना परिसर खाली कराया. इसके बाद आक्रोशित समाज के लोगों ने थाने के बाहर घेराव कर एफआईआर दर्ज करने की मांग जारी रखी. एकलव्य विद्यालय मामले में विद्यार्थियों और परिजनों की शिकायतों के बाद अब आदिवासी समाज भी खुलकर सामने आ गया है. वहीं पुलिस पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा आदिवासी समाज को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं. ऐसे में देखना होगा कि इस संवेदनशील मामले में प्रशासन अब आगे क्या कदम उठाता है.

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