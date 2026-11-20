कोंडागांव में भाजपा का दीपावली मिलन, प्रभारी मंत्री लखनलाल बोले- नक्सलवाद खत्म, विकास के रास्ते खुले
समारोह में विधायक लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम समेत कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जुटे
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 8:51 PM IST
कोंडागांव: भाजपा जिला इकाई की ओर से शुक्रवार को ऑडिटोरियम भवन में जिला स्तरीय दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और सामाजिक समरसता व संगठन की एकजुटता का संदेश दिया.
योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी
समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के नए काम हो रहे हैं. सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं के जरिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है. विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है.
'नक्सलवाद खत्म, विकास के रास्ते खुले'
मंत्री देवांगन ने बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बस्तर में विकास के नए रास्ते खुलेंगे. बस्तर को भयमुक्त, समृद्ध, विकसित और सुंदर बनाना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है.
समारोह के दौरान अन्य वक्ताओं ने भी संगठन की मजबूती और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई. कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपसी भाईचारे के साथ दीपावली मिलन का उत्सव मनाया. कार्यक्रम में कोण्डागांव विधायक लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, भाजपा जिलाध्यक्ष सेवक राम नेताम, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल समेत जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, विभिन्न समाजों के प्रमुख और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.