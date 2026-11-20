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कोंडागांव में भाजपा का दीपावली मिलन, प्रभारी मंत्री लखनलाल बोले- नक्सलवाद खत्म, विकास के रास्ते खुले

कोंडागांव में भाजपा का दीपावली मिलन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोंडागांव: भाजपा जिला इकाई की ओर से शुक्रवार को ऑडिटोरियम भवन में जिला स्तरीय दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और सामाजिक समरसता व संगठन की एकजुटता का संदेश दिया.

योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के नए काम हो रहे हैं. सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं के जरिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है. विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है.