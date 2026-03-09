कोंडागांव में बिहान की 2000 महिलाएं हड़ताल पर, मानदेय बढ़ाने समेत 8 सूत्रीय मांगें, कहा- कई विभाग के करा रहे काम
मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण जैसी कई मांगों को लेकर कोंडागांव में 2000 से ज्यादा महिलाएं डीएनके ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 9, 2026 at 8:28 PM IST
कोंडागांव: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एनआरएलएम (बिहान) योजना के तहत काम करने वाली महिलाओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. इनमें सीआरपी सक्रिय महिला, कृषि सखी और पशु सखी महिलाएं शामिल हैं. जिले भर से करीब 2000 महिलाएं जिला मुख्यालय के डीएनके ग्राउंड में धरने पर बैठी हुई हैं. महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण करने समेत कई मांगों को लेकर एसडीएम कोंडागांव को ज्ञापन सौंपा है. जल्द समाधान की मांग की है.
गांवों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं महिलाएं
हड़ताल पर बैठी महिलाओं का कहना है कि वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बिहान योजना के तहत गांवों में कई महत्वपूर्ण काम करती हैं. इनमें महिला समूहों का गठन करना, समूह की बैठक करवाना, बैंक खाते खुलवाना, लोन दिलवाने में मदद करना, समूह और ग्राम संगठन का ऑडिट करवाना, बीमा और आजीविका योजनाओं की जानकारी देना शामिल है.
कई विभाग के कराए जा रहे है काम
कई कामों के अलावा कृषि, पशुपालन, बीज, खाद, उर्वरक और आजीविका से जुड़े कार्यों में भी ग्रामीणों का मार्गदर्शन ये महिलाएं करती हैं. ऐसे में महिलाओं का आरोप है कि उनसे कई अन्य विभागों के काम भी कराए जाते हैं. इनमें स्वच्छता अभियान, जल जीवन मिशन, वृक्षारोपण कार्यक्रम, आंगनबाड़ी में वजन त्यौहार, आयुष्मान कार्ड बनवाना कई तरह के सर्वे भी हैं. महिलाओं का कहना है कि इन अतिरिक्त कामों के लिए कोई अलग से भुगतान नहीं दिया जाता.
केवल 1910 रुपये मानदेय, वह भी समय पर नहीं
धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि इतने काम करने के बावजूद उन्हें सिर्फ 1910 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है. उनका आरोप है कि यह राशि भी नियमित रूप से नहीं मिलती और कई बार 5 से 6 महीने में एक बार भुगतान होता है. महिलाओं की मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए और इसे न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार तय किया जाए.
महिलाओं की मुख्य मांगें
- मानदेय बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपये किया जाए
- नियुक्ति पत्र दिया जाए
- नियमितीकरण किया जाए
- मोबाइल और इंटरनेट भत्ता दिया जाए
- लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए
कई तरह के अलग-अलग विभाग के काम हमसे कराए जाते हैं. बैठकों और प्रशिक्षण में आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाता. ना ही इंटरनेट का रिचार्ज का भुगतान करते हैं. - मधुबाला बोरकर, जिलाध्यक्ष
मोबाइल और इंटरनेट का खर्च भी खुद उठाना पड़ता है
महिलाओं ने बताया कि उनसे कई काम ऑनलाइन एप के माध्यम से करवाए जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अपना निजी मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ता है. कई महिलाओं के पास स्मार्टफोन तक नहीं है, फिर भी उनसे ऑनलाइन काम कराया जा रहा है.
महिलाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. हड़ताल के कारण जिले में बिहान योजना से जुड़े कई काम प्रभावित होने की भी संभावना है.