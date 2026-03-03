ETV Bharat / state

लोधी समाज ने कोमल जंघेल पर लगे आरोपों को बताया गलत, भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

खैरागढ़ : खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कोमल जंघेल के खिलाफ यौन शोषण संबंधी के आरोपों को लेकर सियासी माहौल अब गर्माने लगा है. जिला लोधी समाज ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सुनियोजित षड्यंत्र बताया है.इसके विरोध में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने कलेक्टर और पुलिस प्रशासन के सामने अपना विरोध दर्ज कराया.

सात दिन में कार्रवाई की मांग



समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जिन माध्यमों से खबरें प्रकाशित और प्रसारित की गईं, उनके खिलाफ सात दिनों के भीतर कानूनी कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होती है तो व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

लोधी समाज ने कोमल जंघेल पर लगे आरोपों को बताया गलत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)