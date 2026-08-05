कोमाखान पुलिस का बड़ा एक्शन, एनडीपीएस एक्ट के तहत 57 लाख का गांजा जब्त
जब्त किए गए गांजे को ओडिशा से लाया जा रहा था और उसे महाराष्ट्र पहुंचाने की तैयारी थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 5, 2026 at 4:23 PM IST
महासमुंद: कोमाखान पुलिस ने नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 114 किलो गांजा जब्त किया है. गांजे की खेप के साथ 3 अंतरराज्यीय तस्कर गैंग के लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं. पकड़े गए लोगों के पास से एक लग्जरी गाड़ी और तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक तस्करों के पास से कुल 74 लाख 30 हजार की सामान जब्त किया गया है.
57 लाख का गांजा जब्त
कोमाखान पुलिस ने बताया कि एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के निर्देश पर जिले में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में आज थाना कोमाखान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर एक सफेद रंग की टाटा हैरियर कार (एमएच-48-बीएच-8222) में 3 लोग बड़ी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे हैं. सूचना मिलते ही ग्राम टेमरी जांच नाका पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहनों जांच शुरू की.
ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाने की थी तैयारी
संदिग्ध वाहन के पहुंचने पर पुलिस ने उसे रोकने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ाकर भागने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस ने पीछा कर एनएच-353 स्थित कोमाखान चौकड़ी में घेराबंदी कर कार को रोक लिया और तीनों आरोपियों को धरदबोचा. पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान नागराज पारधी (26 वर्ष), दिनेश माली (28 वर्ष) और सतपाल सिंह राजपूत (38 वर्ष), निवासी शिरपुर, जिला धुले (महाराष्ट्र) के रूप में की. आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे गांजे की खेप ओडिशा के बालीगुड़ा से लेकर महाराष्ट्र के नारदाना (धुले) पहुंचाने के लिए निकले थे.
एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
कोमाखान थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों और गांजे की सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है. यह कार्रवाई महासमुंद पुलिस की मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है.
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