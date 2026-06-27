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रेड लाइट एरिया की पुलिस पाठशाला बन गई ज्ञान की नई प्रयोगशाला, कोलकाता के रिसर्च स्कॉलर शशांक करेंगे शोध

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रेड लाइट इलाके में संचालित पुलिस पाठशाला अब शिक्षा के साथ-साथ रिसर्च का भी केंद्र बनती जा रही है. पाठशाला के कार्यों और इसके सामाजिक प्रभाव पर अब देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के छात्र अध्ययन करेंगे.

पुलिस पाठशाला पहुंचे रिसर्च स्कॉलर: इसी कड़ी में कोलकाता के विश्व भारती विश्वविद्यालय से पहले रिसर्च स्कॉलर शशांक मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं. वह रेड लाइट एरिया में बच्चों की शिक्षा, सामाजिक बदलाव और पुलिस की पहल पर शोध करेंगे.

रिसर्च स्कॉलर ने क्यों चुनी पुलिस पाठशाला: शशांक ने बताया कि उन्हें पुलिस पाठशाला के बारे में पार्थ सुनेश के माध्यम से जानकारी मिली. इसके बाद उन्होंने संस्था के कार्यों को इंटरनेट और विभिन्न लेखों के जरिए समझा. उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में संस्था का काम काफी प्रभावशाली है, इसलिए उन्होंने अपनी इंटर्नशिप के लिए इस संगठन को चुना है.

रिसर्च स्कॉलर शशांक से बातचीत (ETV Bharat)

“मैं सामाजिक कार्य में परास्नातक कर रहा हूं. फाइनल ईयर में 90 दिनों की इंटर्नशिप करनी होती है. इसी क्रम में मैंने पुलिस पाठशाला को चुना. महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों को एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हर समुदाय की चुनौतियां अलग होती हैं. खासकर सेक्स वर्क से जुड़े परिवारों के बच्चों की परिस्थितियां अलग हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है.”-शशांक, रिसर्च स्कॉलर

इन बच्चों के भी अपने सपने और संघर्ष: रिसर्च स्कॉलर ने कहा कि समाज में सेक्स वर्क को लेकर आज भी कई पूर्वाग्रह मौजूद हैं. लोग अक्सर इस समुदाय को जजमेंटल नजरिए से देखते हैं, जबकि इनके बच्चों के भी अपने सपने, संघर्ष और चुनौतियां हैं.

बच्चों के भीतर बढ़ा आत्मविश्वास: अपने अनुभव साझा करते हुए शशांक ने कहा, “पिछले चार दिनों में मैंने महसूस किया कि अगर कोई कम्यूनिटी खुद अपने विकास के लिए पहल करे और उसे प्रशासनिक सहयोग मिले, तो बदलाव ज्यादा स्थायी होता है. यहां बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है. वे बड़े सपने देख रहे हैं और शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं.”