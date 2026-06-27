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रेड लाइट एरिया की पुलिस पाठशाला बन गई ज्ञान की नई प्रयोगशाला, कोलकाता के रिसर्च स्कॉलर शशांक करेंगे शोध

मुजफ्फरपुर पुलिस पाठशाला पहुंचे कोलकाता के विश्व भारती विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर शशांक. वे रेड लाइट एरिया के बच्चों की पाठशाला पर शोध करेंगे.

Muzaffarpur Police Pathshala
कोलकाता के रिसर्च स्कॉलर शशांक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 27, 2026 at 1:24 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रेड लाइट इलाके में संचालित पुलिस पाठशाला अब शिक्षा के साथ-साथ रिसर्च का भी केंद्र बनती जा रही है. पाठशाला के कार्यों और इसके सामाजिक प्रभाव पर अब देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के छात्र अध्ययन करेंगे.

पुलिस पाठशाला पहुंचे रिसर्च स्कॉलर: इसी कड़ी में कोलकाता के विश्व भारती विश्वविद्यालय से पहले रिसर्च स्कॉलर शशांक मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं. वह रेड लाइट एरिया में बच्चों की शिक्षा, सामाजिक बदलाव और पुलिस की पहल पर शोध करेंगे.

रिसर्च स्कॉलर ने क्यों चुनी पुलिस पाठशाला: शशांक ने बताया कि उन्हें पुलिस पाठशाला के बारे में पार्थ सुनेश के माध्यम से जानकारी मिली. इसके बाद उन्होंने संस्था के कार्यों को इंटरनेट और विभिन्न लेखों के जरिए समझा. उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में संस्था का काम काफी प्रभावशाली है, इसलिए उन्होंने अपनी इंटर्नशिप के लिए इस संगठन को चुना है.

रिसर्च स्कॉलर शशांक से बातचीत (ETV Bharat)

“मैं सामाजिक कार्य में परास्नातक कर रहा हूं. फाइनल ईयर में 90 दिनों की इंटर्नशिप करनी होती है. इसी क्रम में मैंने पुलिस पाठशाला को चुना. महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों को एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हर समुदाय की चुनौतियां अलग होती हैं. खासकर सेक्स वर्क से जुड़े परिवारों के बच्चों की परिस्थितियां अलग हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है.”-शशांक, रिसर्च स्कॉलर

इन बच्चों के भी अपने सपने और संघर्ष: रिसर्च स्कॉलर ने कहा कि समाज में सेक्स वर्क को लेकर आज भी कई पूर्वाग्रह मौजूद हैं. लोग अक्सर इस समुदाय को जजमेंटल नजरिए से देखते हैं, जबकि इनके बच्चों के भी अपने सपने, संघर्ष और चुनौतियां हैं.

बच्चों के भीतर बढ़ा आत्मविश्वास: अपने अनुभव साझा करते हुए शशांक ने कहा, “पिछले चार दिनों में मैंने महसूस किया कि अगर कोई कम्यूनिटी खुद अपने विकास के लिए पहल करे और उसे प्रशासनिक सहयोग मिले, तो बदलाव ज्यादा स्थायी होता है. यहां बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है. वे बड़े सपने देख रहे हैं और शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं.”

Muzaffarpur Police Pathshala
बच्चों को पढ़ाते शशांक (ETV Bharat)

क्या करना चाहते हैं रिसर्च स्कॉलर: शशांक ने कहा कि सेक्स वर्कर्स के बच्चों का विषय समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अभी भी काफी अछूता है और इस पर अकादमिक लेखन भी सीमित है. उनका उद्देश्य यहां के अपने अनुभव को समझकर नई समझ विकसित करना है.

बाहरी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए सीखने का मंच: मानवाधिकार कार्यकर्ता नसीमा खातून ने कहा कि पुलिस पाठशाला अब सिर्फ यहां के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बाहरी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी सीखने का मंच बन रही है. उन्होंने कहा, “किताबों और ऑनलाइन माध्यम से सीखना अलग अनुभव है, लेकिन किसी समुदाय के बीच जाकर उनकी वास्तविक परिस्थितियों को समझना कहीं अधिक गहरा अनुभव देता है. हमें उम्मीद है कि यहां आने वाले छात्र इस विषय पर खुलकर बात करेंगे और बिना किसी पूर्वाग्रह के समाज को समझेंगे.”

"यदि यह प्रक्रिया लगातार जारी रही, तो भविष्य में ऐसा समाज बनाया जा सकेगा जहां सेक्स वर्कर्स के बच्चों को अपनी पहचान छिपाकर जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें बराबरी, सम्मान तथा अवसर मिलेंगे."-नसीमा खातून, मानवाधिकार कार्यकर्ता

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