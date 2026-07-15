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कोलकाता से रायपुर तक गूंजा 'नमस्ते दिवस', सफाई मित्रों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश

राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री विरेन्द्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

नमस्ते दिवस के अवसर पर कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में देशभर के स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश दिए गए. इस कार्यक्रम का रायपुर नगर निगम मुख्यालय स्थित सामान्य सभा सभागार में लाइव प्रसारण किया गया, जिसे जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में उपस्थित सफाई मित्रों ने देखा. कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई और स्वच्छता कर्मियों के सुरक्षित भविष्य और मशीनीकृत स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई.

इस अवसर पर महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़ एवं स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर ने सफाई मित्रों का नमस्ते मुद्रा में अभिनंदन करते हुए पीपीई किट वितरित की. प्रत्येक जोन को 20-20 पीपीई किट उपलब्ध कराने के साथ यह संदेश दिया गया कि "सुरक्षा पहले, कार्य बाद में" ही स्वच्छ भारत की वास्तविक पहचान है.

रायपुर : देशभर में स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश लेकर मनाए गए 'नमस्ते दिवस' की गूंज कोलकाता से लेकर रायपुर तक सुनाई दी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का रायपुर नगर निगम मुख्यालय में लाइव प्रसारण किया गया.

स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने सामाजिक समावेशन, मानवीय गरिमा और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.

समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता : मनोज कुमार अग्रवाल

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि सरकार समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और स्वच्छता कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं.

महापौर मीनल चौबे बोलीं— सफाई मित्रों की सुरक्षा और सम्मान हमारी जिम्मेदारी

रायपुर नगर निगम मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर मीनल चौबे ने कहा कि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में सफाई मित्रों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना नगर निगम का दायित्व है. उन्होंने सफाई मित्रों से अपील की कि किसी भी परिस्थिति में बिना सुरक्षा उपकरणों के जोखिमपूर्ण कार्य न करें. उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी के पीछे उसका परिवार है, इसलिए अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें.

नमस्ते दिवस कार्यक्रम रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)

महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सफाई मित्रों को फील्ड में भेजने से पहले निर्धारित मानकों के अनुरूप हेलमेट, दस्ताने, मास्क, गमबूट, सुरक्षा चश्मा सहित सभी सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं और सुरक्षित वातावरण में ही कार्य कराया जाए.

सभापति सूर्यकांत राठौड़ बोले— रायपुर की स्वच्छता के असली नायक हैं सफाई मित्र

नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने कहा कि रायपुर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने में सफाई मित्रों का योगदान अतुलनीय है.उन्होंने कहा कि किसी भी सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए फील्ड में नहीं भेजा जाना चाहिए. साथ ही सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई मैनुअल तरीके से नहीं बल्कि पूरी तरह मशीनीकृत पद्धति से कराई जाए, ताकि दुर्घटनाओं और जोखिमों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके.

शहर के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं सफाई मित्र : गायत्री सुनील चंद्राकर

स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर ने कहा कि सफाई मित्र पूरे शहर के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले वास्तविक कर्मयोगी हैं. उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी सुरक्षा केवल प्रशासन नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है.उन्होंने सभी सफाई मित्रों के समर्पण और सेवाभाव के लिए आभार व्यक्त किया.

नमस्ते मुद्रा में अभिनंदन, पीपीई किट का वितरण

कार्यक्रम के दौरान महापौर, सभापति और स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष ने सभी सफाई मित्रों का नमस्ते मुद्रा में अभिनंदन किया और उन्हें सम्मानित किया. इस अवसर पर भानु साहू, ओम प्रकाश, सनी सेंद्र, गोपाल साहू, कपील बेहरा, सचिन सोनाली, लोकेश तिवारी, विक्रांत एवं राजकुमार को पीपीई किट प्रदान की गई. साथ ही रायपुर नगर निगम के प्रत्येक जोन को 20-20 पीपीई किट उपलब्ध कराई गईं, जिससे सभी स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षित कार्य वातावरण मिल सके.

क्या है नमस्ते योजना?

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में शुरू की गई नमस्ते योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संयुक्त अभियान है. इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों को जोखिमपूर्ण कार्यों से मुक्त कर उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और तकनीक आधारित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है.

नमस्ते योजना के प्रमुख उद्देश्य

मैनुअल स्कैवेंजिंग एवं जोखिमपूर्ण सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई को समाप्त करना

स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना

सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई में पूर्ण मशीनीकरण को बढ़ावा देना

पीपीई किट, स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से स्वच्छता कर्मियों को जोड़ना

पात्र कर्मियों को नमस्ते आईडी कार्ड उपलब्ध कराना

कौशल विकास एवं वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना

स्वच्छता कर्मियों और उनके परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना

सुरक्षित, सम्मानजनक और तकनीक आधारित स्वच्छता व्यवस्था स्थापित करना

'सुरक्षा पहले, कार्य बाद में' का दिलाया गया संकल्प

कार्यक्रम में सभी स्वच्छता कर्मियों से अपील की गई कि सीवर, सेप्टिक टैंक और अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों के दौरान हेलमेट, दस्ताने, मास्क, सुरक्षा चश्मा और गमबूट सहित निर्धारित पीपीई किट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें.उन्हें यह भी संदेश दिया गया कि बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी भी परिस्थिति में जोखिमपूर्ण कार्य न करें और उपलब्ध मशीनीकृत उपकरणों का अधिकतम उपयोग करें. वक्ताओं ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन न केवल दुर्घटनाओं से बचाता है, बल्कि स्वच्छता कर्मियों और उनके परिवारों का भविष्य भी सुरक्षित बनाता है.इसी भावना के साथ सभी ने "सुरक्षा पहले, कार्य बाद में" का सामूहिक संकल्प लिया.

कोलकाता से शुरू हुआ नमस्ते दिवस का संदेश रायपुर में भी उतनी ही मजबूती से गूंजा. इस आयोजन ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान से जुड़ी है, जो हर दिन शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए समर्पित रहते हैं. पीपीई किट वितरण, मशीनीकरण पर जोर और "सुरक्षा पहले, कार्य बाद में" का संकल्प इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ.