विदेश गए तो नहीं लौटेंगे इरफान अंसारी! ममता सरकार की दलील से कोलकाता हाईकोर्ट सहमत, मंत्री ने दी सफाई

रांची: सब कुछ ठीक होता तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आज यानी 4 नवंबर 2024 को लंदन में होते लेकिन ऐसा नहीं हो सका. मामला बेहद रोचक है. झारखंड की हेमंत सरकार चाहती थी कि उनके स्वास्थ्य मंत्री विदेश हो आएं लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को आशंका है कि अगर पासपोर्ट मिला तो इरफान अंसारी विदेश से नहीं लौंटेगे. पश्चिम बंगाल सरकार की इसी दलील पर कोलकाता हाईकोर्ट ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का पक्ष

इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह एक कानूनी मामला है. इसको कानूनी तरीके से ही हैंडल किया जाएगा. इसके साथ ही यह भी कहा कि कुछ लोग उनसे जुड़े मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं. अगर केंद्र सरकार से विदेश दौरे की स्वीकृति ली गई होती तो पासपोर्ट रिलीज करने वाली अड़चन ही नहीं आती. हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब हेमंत सरकार ने उनके विदेश दौरे पर सहमति दे दी है फिर ममता सरकार आपत्ति क्यों जता रही है?

क्यों लंदन जाना चाहते थे मंत्री इरफान?

दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में पिटीशन देकर जब्त पासपोर्ट को अस्थायी तौर पर 1 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक के लिए जारी करने का आग्रह किया था. क्योंकि उन्हें वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, एक्सेल, लंदन कार्यक्रम में 4 नवंबर से 6 नवंबर तक शिरकत करना था. इसके लिए मंत्री इरफान अंसारी ने 21 अक्टूबर को झारखंड सरकार की ओर से मिली स्वीकृति की कॉपी भी अटैच की थी. उनको सरकारी खर्च पर इस आयोजन में शामिल होना था.