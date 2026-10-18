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कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, 19 की मौत, सीएम नायब सैनी ने जताया दुख

Durga Puja incident in Kolkata ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान शनिवार शाम भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. इस घटना में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. कोलकाता के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुणाल अग्रवाल ने बताया, 'शनिवार शाम करीब 7:40 बजे, भारी बारिश और भारी भीड़ के बीच, सरदा पार्क (चोरबागान) पूजा पंडाल के एग्जिट गेट पर भगदड़ मच गई. जिसके चलते ये हादसा हुआ. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस हादसे पर शोक जताया है.