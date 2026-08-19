पटना में कोलकाता की डांसर की मौत, दोस्त के घर में मिली लाश
पटना में कोलकाता की डांसर की मौत के बाद सनसनी फैल गयी है. डांसर का शव दोस्त के फ्लैट से मिला है.
Published : August 19, 2026 at 11:57 AM IST|
Updated : August 19, 2026 at 12:31 PM IST
पटना: बिहार के पटना में कोलकाता की डांसर की मौत हो गयी. घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर रोड नंबर 3 की है. मंगलवार रात दोस्त के किराए के फ्लैट से डांसर रोजी खातून का शव मिला है. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल की जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है.
नाक से निकल रहा था खून: घटनास्थल पर पहुंचे जक्कनपुर थानाध्यक्ष ऋतुराज ने बताया कि, प्रथम दृष्टया युवती की मौत अत्यधिक नशे के कारण होने की आशंका है. हालांकि अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा. पुलिस के मुताबिक डांसर के नाक से खून निकला हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा.
"घटनास्थल से मिले साक्ष्य के आधार पर जांच की जा रही है. परिजनों को इसकी सूचना दी गयी है. परिजन से मिले आवेदन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी." - ऋतुराज, थानाध्यक्ष, जक्कनपुर
6 दिन पहले आयी थी पटना: पुलिस के मुताबिक रोजी खातून करीब पांच-छह दिन पहले ही कोलकाता से पटना आई थी. पटना में उसकी पहले से जान-पहचान थी. बताया जा रहा है कि वह पूर्व में पटना में डांसर के तौर पर काम करती थी. हाल के दिनों में वह इवेंट से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय थी. पटना आने के बाद वह अपने परिचित आर्यन के किराए के फ्लैट में रह रही थी. आर्यन और उसके परिवार से रोजी के परिवार की पहले से जान-पहचान बताई जा रही है.
फास्ट फूड का दुकान चलाता है आर्यन: आर्यन मीठापुर पुराने बस स्टैंड के पास चाऊमीन की दुकान चलाता है. इसके अलावा उसकी बिरयानी की दुकान भी है. आर्यन 14 अगस्त को अपनी पत्नी के साथ देवघर चला गया था. उस दौरान फ्लैट में रोजी और आर्यन का भांजा मौजूद थे. उसका भांजा भी दुकान के काम में सहयोग करता है.
बेड पर बैठे-बैठे मौत: बताया जा रहा है कि 17 अगस्त की रात आर्यन का भांजा दुकान बंद करने के बाद फ्लैट पर पहुंचा. भांजे ने रोजी को बेड पर बैठा देखा. इसके बाद वह कुछ काम से चला गया. कुछ देर बाद खाना खाने के लिए उसने रोजी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. शरीर को छूने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. इसके बाद उसने आर्यन को फोन किया, जिसने 112 पर सूचना दी.
जक्कनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं या अन्य संदिग्ध कारणों की आशंका जताई जा रही है. मृतका के परिजन पटना पहुंच चुके हैं.
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