कोलकाता दुर्गा पूजा के दौरान मची भगदड़ में मुजफ्फरपुर के पिता-पुत्र की मौत, मां गंभीर; आज घर पहुंचेगा शव
कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के पिता-पुत्र की मौत हो गई. आज उनका शव मुजफ्फरपुर पहुंचने वाला है. रिपोर्ट-विवेक
Published : October 19, 2026 at 11:05 AM IST
मुजफ्फरपुर: कोलकाता में चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ में बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान साकेतपुरी निवासी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अभिषेक श्रीवास्तव और उनके सात वर्षीय बेटे आयुष के रूप में हुई है. हादसे में अभिषेक की पत्नी निभा कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पिता-पुत्र की डेड बॉडी आज शाम तक कोलकाता से मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.
कोलकाता भगदड़ में मुजफ्फरपुर के पिता-पुत्र की मौत
भगदड़ में परिवार के परिचित राजेश कुमार श्रीवास्तव भी घायल हुए हैं. इस घटना की खबर मिलते ही मुजफ्फरपुर स्थित परिजनों में चीख-पुकार मच गई है. जानकारी के अनुसार, अभिषेक श्रीवास्तव मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड के पिपरा राघो गांव के रहने वाले थे. वर्तमान में उनका परिवार शहर के साकेतपुरी इलाके में रहता था. अभिषेक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते थे, जबकि उनका सात वर्षीय बेटा आयुष तीसरी कक्षा का छात्र था.
बेटे की इच्छा पूरी गया था पिता
परिजनों के मुताबिक, आयुष काफी समय से कोलकाता की प्रसिद्ध दुर्गा पूजा और वहां के भव्य पंडाल देखने की जिद कर रहा था. बेटे की इच्छा पूरी करने और दुर्गा पूजा की खुशियां मनाने के लिए अभिषेक शुक्रवार को पत्नी और बेटे के साथ कोलकाता गए थे. परिवार को वहां अपने साढ़ू के यहां ठहरकर दुर्गा पूजा देखने की योजना थी. किसी को अंदाजा नहीं था कि खुशियां मनाने निकला यह परिवार ऐसी त्रासदी का शिकार हो जाएगा.
भगदड़ में चपेट में आए अभिषेक और आयुष
बताया जा रहा है कि कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई. इसकी चपेट में आने से अभिषेक और आयुष की जान चली गई, जबकि निभा कुमारी और राजेश कुमार श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने अभिषेक और आयुष को मृत घोषित कर दिया. निभा की हालत गंभीर बताई जा रही है.
मुजफ्फर पहुंची मौत की खबर
घटना की सूचना मिलते ही साकेतपुरी और साहेबगंज के पिपरा राघो गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जिस बेटे की खुशी के लिए पिता उसे कोलकाता की दुर्गा पूजा दिखाने ले गए थे, उसी बेटे के साथ उनकी भी मौत हो गई. इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.
आज देर शाम तक मुजफ्फरपुर आएगा शव
परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभिषेक और आयुष के शव मुजफ्फरपुर लाए जा रहे हैं. दोनों के शव आज देर शाम तक साकेतपुरी पहुंचने की उम्मीद है. इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं, अस्पताल में भर्ती निभा कुमारी के स्वास्थ्य को लेकर परिवार के लोग चिंतित हैं. इस हृदयविदारक घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.
19 श्रद्धालुओं की हुई है मौत
कोलकाता चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 श्रद्धालुओं की मौत हुई है जबकि कई ऐसे हैं जो इलाजरत हैं. बिहार के अभिषेक भी अपनी बेटे की जिद के चलते उसकी इच्छा पूर्ति के लिए कोलकाता गए हुए थे. जहां दोनों मौत के मुंह में समा गए. इस मामले में कोलकाता प्रशासन एक्शन ले रहा है. लगातार आयोजकों और प्रशासनिक अफसरों पर गाज गिर रही है.
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