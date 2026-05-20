जून की तपती गर्मी में इकाना स्टेडियम में चमकेंगे कोहली और रोहित
लखनऊ का इकाना स्टेडियम एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सजने जा रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 1:44 PM IST
लखनऊ: इकाना स्टेडियम में 17 जून को भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला दूसरा वन-डे इंटरनेशनल (ODI) मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारों रोहित शर्मा और रन-मशीन विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा हैं. अफगानिस्तान सीरीज के लिए घोषित हुई भारतीय टीम में इन दोनों दिग्गजों की मौजूदगी ने लखनऊ के फैंस को झूमने का मौका दे दिया है. एक बार फिर इकाना की स्टैंड्स ‘कोहली-कोहली’ और ‘रोहित-रोहित’ के नारों से गूंजने के लिए तैयार हैं.
इकाना की पिच पर राशिद खान की रहस्यमयी फिरकी का सामना करना भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगा, यूपी के ‘चाइनामैन’ कुलदीप यादव की गेंदबाजी भी दिखेगी और लोकल प्रिंस यादव के डेब्यू का गवाह बनने का मौका भी दर्शकों को मिलने जा रहा है.
इस मैच में लखनऊ और उत्तर प्रदेश के फैंस के लिए सबसे बड़ा ‘पैसा वसूल’ पल लोकल खिलाड़ियों को टीम इंडिया की जर्सी में देखना होगा. भारतीय टीम में यूपी के जादुई स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जो अपनी फिरकी से विरोधियों को नचाने के लिए बेताब हैं.
लेकिन, सबसे ज्यादा नजरें होंगी लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) के उभरते हुए सितारे प्रिंस यादव पर. प्रिंस यादव ने हाल ही में महान बल्लेबाज विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करके क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी थी.विराट का विकेट उड़ाकर रातों-रात सुर्खियों में आए प्रिंस यादव को अब अफगानिस्तान के खिलाफ ब्लू जर्सी में अपना जलवा बिखेरने का सुनहरा मौका मिला है.
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम ने बताया हमारे संगठन और इकाना स्टेडियम का मैनेजमेंट इस मैच को करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और एक बार फिर जनता को बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा.
अफगानिस्तान से वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.
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