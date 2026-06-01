कभी नक्सलगढ़ रहे कोहकामेटा में विकास की नई इबारत, तहसील और नया थाना भवन मिला
कभी नक्सलियों की समानांतर सरकार और जन अदालतों के लिए चर्चित रहा नारायणपुर जिले का कोहकामेटा क्षेत्र अब विकास की नई कहानी लिख रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 1, 2026 at 1:50 PM IST
नारायणपुर: बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है. इसी कड़ी में कोहकामेटा को दो बड़ी प्रशासनिक सौगातें मिली हैं. मंत्री और स्थानीय विधायक केदार कश्यप ने नवीन तहसील भवन और थाना भवन का लोकार्पण कर क्षेत्र के विकास को नई दिशा दी.
नवीन तहसील भवन और थाना भवन
वर्षों तक नक्सली प्रभाव के कारण जिन संस्थाओं का संचालन, अस्थायी व्यवस्थाओं के सहारे होता रहा, आज वे अपने भव्य और स्थायी भवनों में स्थापित हो गई हैं. नारायणपुर जिले के कोहकामेटा क्षेत्र में रविवार को विकास और प्रशासनिक सशक्तिकरण का ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला. नक्सल प्रभावित क्षेत्र से विकास के मॉडल की ओर बढ़ते इस इलाके को नवीन तहसील भवन और थाना भवन के रूप में दो महत्वपूर्ण सौगातें मिलीं.
तीन साल पहले मिला था तहसील का दर्जा
लगभग तीन साल पहले कोहकामेटा को ओरछा तहसील से अलग कर नई तहसील का दर्जा दिया गया था. लेकिन उस समय क्षेत्र नक्सल गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित था. कोहकामेटा और इसके आसपास के अधिकांश गांवों में नक्सलियों का प्रभाव इतना अधिक था कि प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण था.
पहले चलती थी नक्सलियों की समानांतर सरकार
स्थिति यह थी कि कई गांवों में नक्सलियों की समानांतर व्यवस्था संचालित होती थी. सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का क्षेत्र में नियमित रूप से पहुंच पाना भी कठिन था। नक्सल संगठन समय-समय पर सरकारी भवनों और विकास कार्यों को निशाना बनाते थे, जिससे प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना आसान नहीं था.
इन्हीं परिस्थितियों के कारण कोहकामेटा थाना का संचालन लंबे समय तक पुलिस कैंप से किया जाता रहा, जबकि तहसील संबंधी अधिकांश कार्य नारायणपुर जिला मुख्यालय से संचालित किए जाते थे. इससे ग्रामीणों को छोटी-छोटी प्रशासनिक जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी.
नक्सलमुक्त होने के बाद विकास कार्य में तेजी
31 मार्च 2026 का दिन बस्तर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनकर सामने आया, जब नारायणपुर सहित पूरे बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया. इसके बाद से विकास कार्यों की गति में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्थायी रूप देने की दिशा में तेजी से कार्य शुरू किए गए.
इसी विकास यात्रा का प्रत्यक्ष उदाहरण बनकर सामने आया कोहकामेटा का नवीन तहसील भवन और थाना भवन, जिनका विधिवत लोकार्पण मंत्री केदार कश्यप के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ.लोकार्पण समारोह के दौरान लघु वनोपज सहकारी समिति के अध्यक्ष रूपसाय सलाम ने फीता काटकर नवीन तहसील भवन का उद्घाटन किया, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम ने नवीन थाना भवन का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को यह महत्वपूर्ण सौगात समर्पित की.
मंत्री ने जताई खुशी
मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में कभी विकास कार्य कर पाना असंभव माना जाता था, वहां आज प्रशासनिक भवनों का निर्माण और लोकार्पण होना बदलते बस्तर की तस्वीर को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंचाना है और कोहकामेटा में हुए ये विकास कार्य उसी संकल्प का परिणाम हैं.
अब स्थानीय ग्रामीणों को राजस्व, भूमि, प्रमाण पत्र, नामांतरण, सीमांकन और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. वहीं नवीन थाना भवन से कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के साथ-साथ आम जनता को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी-केदार कश्यप, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
बदलाव की बयार
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे. लोगों ने इसे क्षेत्र के विकास और स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. जहां कभी भय, असुरक्षा और प्रशासनिक पहुंच का अभाव था, वहीं आज विकास, सुशासन और स्थायी शांति की नई इबारत लिखी जा रही है. कोहकामेटा का यह परिवर्तन न केवल नारायणपुर बल्कि पूरे बस्तर के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश बनकर उभरा है.
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