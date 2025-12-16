ETV Bharat / state

कोढ़ा गैंग का बाइक से है खास कनेक्शन, अपराध के तरीके भी आपको कर देंगे हैरान

रांची में कोढ़ा गैंग एक बार फिर सुर्खियों में है. राजधानी में 100 में से 80 झटपमारी की वारदात को यही गैंग अंजाम देता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
रांची: राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में अक्सर आपने सुना होगा कि बैंक से पैसे या फिर गहने निकाल कर घर लौट रहे व्यक्ति से झपटमारी हो गई. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 100 में से 80 ऐसी घटनाएं कुख्यात कोढ़ा गैंग अंजाम देता है. कोढ़ा गैंग कहां का है और ये कैसे काम करता है साथ ही इस गैंग के लोग जल्द पकड़े क्यों नहीं जाते, इसकी पूरी कहानी इस रिपोर्ट में पढ़िए.

50 लाख के गहने लूट से आया चर्चा में गैंग

राजधानी में कोढ़ा गैंग के द्वारा एक महिला से 60 लाख के गहने उड़ाने की वारदात के बाद एक फिर बिहार के कटिहार का यह गिरोह चर्चा में आ गया है. हालांकि रांची पुलिस ने भी बेहतरीन काम करते हुए कोढ़ा गिरोह के पीछे कटिहार पहुंच गई थी और बिहार पुलिस के सहयोग से 60 लाख के गहने भी बरामद कर लिए, हालांकि गैंग का कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाया.

लेकिन गैंग के झारखंड में एक्टिव होने की सूचना पर पुलिस अलर्ट हो गई है. आपको बता दें कि कोढ़ा गैंग खासकर बैंक के बाहर या कैश लेकर जा रहे लोगों को निशाना बनाता है. इसके अलावा बाइक चोरी, चेन स्नेचिंग और क्लोरोफॉर्म सुंघाकर लूटपाट करना इनके अपराध का तरीका है. इस गैंग के तमाम सदस्य बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा नाम की जगह के निवासी हैं. बिहार और झारखंड पुलिस के रिकार्ड में इस गैंग का सरगना राकेश ग्वाला है. राकेश के बारे में बताया जाता है कि वह बंगाल में रह कर अपने गैंग का संचालन करता है.

हाइस्पीड बाइक के इस्तेमाल में माहिर

इस गैंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके सदस्य हाइस्पीड बाइक की सवारी करते हैं और लूट और छिनतई की घटना को बिना हथियार अंजाम देते हैं. इस गिरोह के सदस्यों को विरासत में ही यह पेशा मिलता है. कोढ़ा में करीब दर्जन भर परिवार लूटपाट ही करते हैं, इनका यह पेशा ही है. हाल में रांची में हुए 60 लाख के गहने की झपटमारी मामले में रांची के सदर थाना की पुलिस को कोढ़ा गैंग को लेकर कई अहम जानकारी हासिल हुई है.

पुलिस के अनुसार यह गिरोह सिर्फ बाइक का ही इस्तेमाल करता है. यह गिरोह न तो ट्रेन की सवारी करता है और न ही बस की, ये बिहार, झारखंड, ओडिशा से लेकर बंगाल तक बाइक से ही सफर करते हैं. घटना को अंजाम देने के बाद यह गिरोह तुरंत उस शहर को छोड़ देते हैं और दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं. इस दौरान उस राज्य और शहर का ओएलएक्स के जरिए किसी बाइक का नंबर निकालते हैं और उसे अपनी बाइक में लगा देते हैं. इसके बाद उस शहर में घटना को अंजाम देते हैं और फिर दूसरे शहर निकल जाते हैं.

लूटा हुआ जेवरात व सामान महिलाएं लेकर पहुंच जाती हैं घर

कोढ़ा गैंग में महिलाओं की भी अहम भूमिका रहती है. पुलिस के अनुसार गैंग में शामिल गुर्गे अपने साथ महिलाओं को भी रखते हैं. लूट और झपटमारी की वारदात को अंजाम देने के बाद गुर्गे महिलाओं को लूटा हुआ सामान देते हैं, जिसके बाद महिलाएं जेवरात और सामान लेकर सीधे अपने गांव पहुंच जाती हैं. सदर थाना की पुलिस के मुताबिक लूटे हुए जेवरात की बिक्री से प्राप्त राशि में महिलाओं को अलग से हिस्सा मिलता है. कोढ़ा गिरोह के कुछ सदस्य झपटमारी का सामान खपाने के लिए अपने रिश्तेदारों का भी इस्तेमाल करते हैं.

गांव के अधिकतर लोग हैं गैंग में शामिल

रांची पुलिस के मुताबिक कोढ़ा इलाके में एक गांव की आबादी लगभग तीन हजार है, उसी गांव से ये अपराधी ताल्लुक रखते हैं. गांव के अधिकतर लोग गैंग में शामिल हैं. सिर्फ तीन से चार महीने ही गैंग के सदस्य गांव में रहते हैं, बाकी समय अलग-अलग राज्यों में चले जाते हैं. सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया गैंग में शामिल गुर्गे चार-चार की संख्या में अलग-अलग राज्यों के लिए निकलते हैं.

हर गैंग के साथ महिलाएं भी शामिल रहती हैं. इनका काम होता है कि वे लूटा हुआ सामान गांव लाकर बिक्री करती हैं और पैसा बंटवारा करती हैं. जबकि मेल मेंबर छिनतई और लूट के बाद महीनों गांव नहीं लौटते हैं. रांची के सदर इलाके में हुई लूट मामले में भी सभी गहने कोढ़ा पहुंच गए लेकिन गैंग के सदस्य नहीं पहुंचे, यही वजह है कि इस गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी का ग्राफ कम होता है.

रेकी कर देते हैं घटनाओं को अंजाम

कोढ़ा गैंग के सदस्य बैंक या एटीएम के बाहर बुजुर्गों, महिलाओं को निशाना बनाते हैं. गिरोह के सदस्य बाइक का इस्तेमाल करते हैं, बगैर हथियार का इस्तेमाल किए ये बैंक से निकलने वालों को निशाना बनाते हैं. गिरोह के सदस्य रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह समेत कई जगहों पर सक्रिय रहे हैं. कटिहार के कोढ़ा गांव के लोग देशभर में घूम-घूम कर अपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं.

कई गुट हैं एक्टिव

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि कोढ़ा गिरोह के कई गुट एक्टिव हैं. सभी रहने वाले कोढ़ा के ही हैं लेकिन अपराध ये कई राज्यों में अंजाम देते हैं. पिछले सप्ताह सदर थाना क्षेत्र में हुई झपटमारी में राजकुमार यादव नाम के अपराधी का हाथ था. गहने छिनतई के बाद उसने अपनी पत्नी को गहने देकर खुद फरार हो गया था. राजकुमार की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. सिटी एसपी ने बताया कि रांची में कोढ़ा गिरोह को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है.

गिरोह से बचने के लिए रखें ध्यान

रांची पुलिस के अनुसार यह गिरोह बैंकों के आसपास मंडराता रहता है साथ ही साथ गहने खरीदने वालों पर भी नजर रखता है. बैंक से पैसा निकालने या गहने खरीद कर घर वापस लौटने के समय यह अपने शिकार का पीछा करते हैं और मौका मिलते ही झपट्टा मार कर पैसा और गहने छीन कर फरार हो जाते हैं. यही वजह है कि रांची पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि जब भी बैंक से पैसा निकालें और अगर उनके आसपास कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो तुरंत इसकी जानकारी डायल 112 या नजदीकी पुलिस थाने को दें. ताकि समय रहते संदिग्ध से पूछताछ की जा सके.

