कोडरमा के गांवों में यह खास परंपरा आज भी है जीवित, एकता और अनुशासन की है मिसाल

कोडरमा: बदलते दौर में जहां हम तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो वहीं आज भी कोडरमा के कई गावों में सामूहिक मवेशी चराने की परंपरा जारी है. यह परंपरा सहयोग, अनुशासन और एकता की मिसाल है. इससे न सिर्फ समय और मेहनत की बचत होती है, बल्कि खेतों में लगी फसलों की सुरक्षित निगरानी भी संभव हो पाती है.

सामूहिक मवेशी चराने की परंपरा लोगों को एकजुट रखती है

भाग दौड़ के समय में सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के साथ-साथ हमें उन पुरानी परंपराओं को भी सहेजने की आवश्यकता है, जो अनुशासन, सहयोग और एकता को बढ़ावा दे. ऐसी ही सामूहिक मवेशी चराने की परंपरा है, जिसका निर्वहन आज भी कोडरमा जिले के कई गांव में हो रहा है. आज के दौर में जहां छोटी-छोटी बातों पर विवाद गहराते जा रहे हैं और लोग अपने भीतर नाराजगी दबाकर रिश्तों में दूरियां बढ़ा रहे हैं तो वहीं कोडरमा जिले के कई गांवों में सामूहिक मवेशी चराने की परंपरा गांव के लोगों को एकजुट करती आ रही है.

सामूहिक मवेशी चराने की परंपरा पर जानकारी देते ग्रामीण (Etv Bharat)

परिवार का सदस्य गांव के सारे मवेशियों को चराता है

यह एक ऐसी परंपरा है, जिसमें गांव के सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. गांव के खेतों में लगी फसलों की सुरक्षित निगरानी हो सके, साथ ही मवेशियों की उचित देखभाल हो, इसे लेकर इस परंपरा की शुरुआत सदियों पहले की गई थी जिसका आज भी निर्वहन किया जा रहा है. इस परंपरा के तहत गांव के लोग पहले बैठक करते हैं और बैठक के बाद हर दिन मवेशी चराने के लिए किसी एक परिवार की जिम्मेदारी होती है और उस नियत दिन उक्त परिवार का कोई सदस्य सुबह से लेकर शाम तक गांव के सारे मवेशियों को चराता है और उनकी देखभाल करता है. इससे गांव के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं और गांव की एकजुटता को बल मिलता है.

सामूहिक मवेशी चराने से मेहनत और समय दोनों की बचत होती है