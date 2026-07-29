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400 किमी की कांवड़ पदयात्रा पर निकलीं कोडरमा की कुसुम, लोगों को गौ रक्षा के लिए करेंगी जागरूक

कोडरमा: इस साल सावन 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है. हालांकि, कई भक्त सावन शुरू होने से पहले ही कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचने लगते हैं. कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त अलग-अलग तरीकों से बाबा धाम जाते हैं. ऐसी ही एक भक्त हैं, कोडरमा के डोमचांच की रहने वाली कुसुम कुमारी.

कुसुम गौ रक्षा संकल्प के साथ बाबा भोले के दरबार के लिए पैदल निकल पड़ी हैं. कुसुम कुमारी झूमरी तिलैया के झरनाकुंड से 21 लीटर जल लेकर जंगल के दुर्गम रास्ते होते हुए सुल्तानगंज पहुचेंगी. सुल्तानगंज में बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में महादेव पर जलाभिषेक करेंगी और उसके बाद उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाएंगी.

कांवड़ पद यात्रा पर निकली कुसुम से बातचीत (ETV BHARAT)

इसके बाद 21 लीटर गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए प्रस्थान करेंगी. देवघर में बाबा भोले पर जलार्पण करने के बाद कुसुम कुमारी बासुकीनाथ में बाबा भोले पर जलार्पण करने के लिए प्रस्थान करेंगी. कुसुम कुमारी करीब 400 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करेंगी. इस दौरान लोगों को गौ रक्षा के लिए जागरूक करेंगी.