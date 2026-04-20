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कोडरमा में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, ट्रेन में महिलाओं के गहनों पर करते थे हाथ साफ

कोडरमा रेलवे पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के तीन सदस्य को गिरफ्तार किया है जो ट्रेन में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे.

THREE PERSONS ARRESTED IN KODERMA
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 20, 2026 at 1:05 PM IST

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कोडरमा: जिले के कोडरमा रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जीआरपी ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. साथ ही ट्रेन में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाली दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के मनोसाखली (पश्चिम बंगाल) के रहने वाले आशीष प्रधान (46) सहित धनबाद के कतरास की रहने वाली संजना पासी (30) और प्रियंका पासी (26) के नाम शामिल हैं.

आरोपी व्यक्ति से की गई पूछताछ

मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह कोडरमा स्टेशन पर गयाजी से आसनसोल जा रही पैसेंजर ट्रेन में चढ़ रही एक महिला के गले से एक व्यक्ति ने चेन छीन ली. इसके बाद महिला व उसके पति के शोर मचाने पर वहां मौजूद जीआरपी के जवान ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई.

कोडरमा जीआरपी ने चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया (Etv Bharat)

आरोपी पहले हलवाई का काम करता था

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और पश्चिम बंगाल में एक मिठाई की दुकान में हलवाई के रूप में काम किया करता था. मगर नए काम की तलाश के दौरान उसकी मुलाकात बापी सरदार, सुबो गईन तथा महताब से हुई, जो ट्रेन यात्री को अपना निशाना बनाते हैं. इसके बाद आशीष प्रधान भी इन लोगों के गैंग में शामिल हो गया और छिनतई जैसी कई घटनाओं को अंजाम देने लगा.

रविवार को भी आशीष पश्चिम बंगाल से कोडरमा पहुंचा और इसी दौरान उनकी नजर एक महिला पर पड़ी. जैसे ही महिला गया-आसनसोल पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने लगी, इसने उसके गले से चेन खींच ली. पीड़ित महिला और उसके पति शोर मचाने लगे और मौके पर जीआरपी ने उसे पकड़ लिया. हालांकि महिला की चेन आरोपी के साथी वहां से लेकर भागने में सफल रहे. जीआरपी द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि यह चारों शातिर बदमाश देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर ट्रेन व बसों में चढ़ने वाले यात्रियों को अपना निशाना बनाते हैं. ये सभी पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं.

चारों शातिर बदमाश ट्रेन व बसों में यात्रियों को निशाना बनाते हैं

इसी दौरान उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसने सोने की चेन पहन रखी थी. जैसे ही महिला गया-आसनसोल पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने लगी, इसने बड़ी चालाकी से उसके गले से चेन खींच ली और अपने साथ आए बापी सरदार को थमा दी. इसी बीच वह महिला और उसके पति शोर मचाने लगे और इन लोगों को शक हो गया. इसके बाद जीआरपी द्वारा उसे पकड़ लिया गया. हालांकि महिला के गले से छीना हुआ मंगलसूत्र इसके साथी वहां से लेकर भागने में सफल रहे. जीआरपी द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि यह चारों शातिर बदमाश देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर ट्रेन व बसों में चढ़ने वाले यात्रियों को अपना निशाना बनाते हैं और छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं. इन कांडों में यह सभी पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं.

शक होने पर दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया

इस घटना के बीच जीआरपी थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार को रेल प्रशासन से सूचना मिली कि एक महिला के साथ धनबाद-गया इंटरसिटी एक्सप्रेस में गोमोह रेलवे स्टेशन पर छिनतई की वारदात हुई है. इसके बाद जीआरपी तथा आरपीएफ द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान ट्रेन में मौजूद दो महिलाओं पर शक हुआ. इसके बाद दोनों को ट्रेन से नीचे उतारा गया और उनसे पूछताछ की गई. इस दौरान उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से महिला यात्री से छिनतई किए गए मंगलसूत्र व मोतियों की माला बरामद कर ली गई. इसके पश्चात दोनों महिलाओं को जीआरपी पोस्ट लाया गया.

पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि वे लोग ट्रेन में चालाकी से सामानों की चोरी किया करती हैं. इसी क्रम में रविवार को ये लोग गोमोह स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस में चढ़ने के क्रम में एक महिला को धक्का देकर गिरा दिया और मौका पाकर उसके मंगलसूत्र तथा उसकी मोतियों की माला को चुरा लिया.

बाकी आरोपियों की खोजबीन जारी है

इधर जीआरपी द्वारा दोनों महिलाओं के पास से बरामद सामानों की जब्ती सूची बनाते हुए दोनों मामलों के अभियुक्तों को धनबाद भेज दिया गया है, जहां से तीनों को न्यायायिक हिरासत भेज दिया जाएगा. इधर जीआरपी प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि अंतर्राज्यीय छिनतई गिरोह के बाकी सदस्यों की खोजबीन की जा रही है. जल्द ही वे भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

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