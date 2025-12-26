ETV Bharat / state

कोडरमा पुलिस ने बेशकीमती ब्लूस्टोन की बड़ी खेप को किया जब्त, मौके से एक वयक्ति गिरफ्तार

कोडरमा: यहां पुलिस ने जिले में बेशकीमती पत्थरों के अवैध भंडारण और कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कोडरमा थाना क्षेत्र के बरसोतियाबर स्थित दो आवासीय परिसर से भारी मात्रा में बेशकीमती ब्लू स्टोन को जब्त किया है.

पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया

दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बरसोतीयाबार मे अवैध रूप से ब्लू स्टोन का स्टॉक कर उनकी सफाई की जा रही है. जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान दोनों परिसरों से भारी मात्रा में बेशकीमती ब्लू स्टोन बरामद किए, जिन्हें अवैध रूप से भंडारण किया गया था. पुलिस ने मौके से शंकर सिंह नामक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है.

कोडरमा में बेशकीमती ब्लूस्टोन की खेप जब्त (Etv Bharat)

आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगीः कोडरमा थाना प्रभारी

बताया जा रहा है कि कि जिन दोनों आवासीय परिसरों में ब्लू स्टोन पत्थरों को जमा किया गया था वे आवासीय परिसर शंकर सिंह और रोहित सिंह के हैं. पुलिस यह जानने में जुटी है कि इन पत्थरों की अवैध ढुलाई और कारोबार के नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस की मानें तो जिले में अवैध खनन और बेशकीमती ब्लू स्टोन के गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.