कोडरमा पुलिस ने बेशकीमती ब्लूस्टोन की बड़ी खेप को किया जब्त, मौके से एक वयक्ति गिरफ्तार

पुलिस ने कीमती ब्लूस्टोन की एक बड़ी खेप पकड़ी है और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

ILLEGAL STORAGE OF PRECIOUS STONES
बेशकीमती पत्थरों के थैले (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 26, 2025 at 4:29 PM IST

2 Min Read
कोडरमा: यहां पुलिस ने जिले में बेशकीमती पत्थरों के अवैध भंडारण और कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कोडरमा थाना क्षेत्र के बरसोतियाबर स्थित दो आवासीय परिसर से भारी मात्रा में बेशकीमती ब्लू स्टोन को जब्त किया है.

पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया

दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बरसोतीयाबार मे अवैध रूप से ब्लू स्टोन का स्टॉक कर उनकी सफाई की जा रही है. जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान दोनों परिसरों से भारी मात्रा में बेशकीमती ब्लू स्टोन बरामद किए, जिन्हें अवैध रूप से भंडारण किया गया था. पुलिस ने मौके से शंकर सिंह नामक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है.

कोडरमा में बेशकीमती ब्लूस्टोन की खेप जब्त (Etv Bharat)

आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगीः कोडरमा थाना प्रभारी

बताया जा रहा है कि कि जिन दोनों आवासीय परिसरों में ब्लू स्टोन पत्थरों को जमा किया गया था वे आवासीय परिसर शंकर सिंह और रोहित सिंह के हैं. पुलिस यह जानने में जुटी है कि इन पत्थरों की अवैध ढुलाई और कारोबार के नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस की मानें तो जिले में अवैध खनन और बेशकीमती ब्लू स्टोन के गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इन ब्लू स्टोन को राजस्थान में बेचा जाता है

कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई है और मामले की जांच की जा रही है. मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है. गौरतलब है कि कोडरमा के लोकाई इलाके में बड़े पैमाने पर इन ब्लू स्टोन का अवैध उत्खनन किया जाता है जिसे राजस्थान के मंडियों में महंगे दामों में बेचा जाता है.

SP KODERMA
कीमती पत्थरों का अवैध भंडारण
VALUABLE BLUESTONE RACKET BUSTED
PRECIOUS STONES SEIZED IN KODERMA
