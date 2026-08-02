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कोडरमा में अनैतिक देह व्यापार का पर्दाफाश, पुलिस ने होटल में छापेमारी कर पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

कोडरमा में जिस्मफरोशी के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Koderma Police busted prostitution
कोडरमा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 8:48 PM IST

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कोडरमा:अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ कोडरमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस की टीम ने चंदवारा थाना क्षेत्र के उरवां स्थित बाबा होटल में छापेमारी कर देह व्यापार का पर्दाफाश किया है. छापेमारी के दौरान होटल से तीन ग्राहक, एक ब्रोकर और होटल के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया. साथ ही होटल से तीन युवतियों को मुक्त कराया गया है.

दरअसल, कोडरमा एसपी कुमार शिवाशीष को सूचना मिली थी कि बाबा होटल में अनैतिक देह व्यापार चल रहा है. जानकारी मिलने के बाद एसपी ने पुलिस की एक विशेष टीम गठित की. पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से होटल में छापेमारी की और जिस्मफरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया.

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बिहार के नवादा निवासी रंजीत कुमार एवं बीरेंद्र कुमार, कोडरमा के असनाबाद निवासी मोहम्मद एहतेशाम एवं उरवां निवासी ब्रोकर कैलाश प्रसाद वर्मा तथा होटल मैनेजर रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया है. इनके साथ ही पुलिस ने होटल से तीन युवतियों को मुक्त कराया है. फिलहाल पुलिस आवश्यक कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है.

कई आपत्तिजनक सामान बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल के बाहर से दो कार और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जब्त की है. इसके साथ ही होटल के कमरे से विदेशी शराब एवं बीयर की भरी और खाली बोतलें, सिगरेट, स्लाइस केक, आइफोन सहित अन्य स्मार्टफोन बरामद किया है. साथ ही होटल का विजिटर रजिस्टर जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने मौके से कई तरह के आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं.

कोडरमा एसपी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि चंदवारा थाना में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान में जुटी हुई है.

Koderma Police busted prostitution
कोडरमा का बाबा होटल. (फोटो-ईटीवी भारत)

देह व्यापार के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाईः एसपी

वहीं मामले में कोडरमा एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि जिले में अनैतिक देह व्यापार, मानव तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा और ऐसे मामलों में संलिप्त होटल संचालकों, ब्रोकरों और अन्य आरोपितों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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