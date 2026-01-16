कोडरमा के गझंडी जंगल में चोरी छुपे हो रही थी अफीम की खेती, पुलिस ने किया नष्ट
कोडरमा पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले एक ग्रामीण को गिरफ्तार किया है.
Published : January 16, 2026 at 2:08 PM IST
कोडरमा: पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. इसी कड़ी में कोडरमा पुलिस अफीम ने अफीम को नष्ट किया है. मामले की जानकारी देते हुए कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर, जिला प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है. मादक पदार्थों की खरीद बिक्री एवं अफीम की खेती के कारोबार के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.
पुलिस देख भागा दूसरा पार्टनर
छापेमारी अभियान में कोडरमा उपायुक्त द्वारा कोडरमा अंचल अधिकारी को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया. विशेष टीम द्वारा तिलैया थाना क्षेत्र के अंबाकोला गांव के इर्द गिर्द एक तालाब के किनारे छापेमारी की गई, यहां तालाब के पास खड़े दो-तीन लोगों को देखा गया और जैसे ही पुलिस उनके पास जाने लगी तभी वहां मौजूद व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर एक शख्स को पकड़ लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम बुधलाल सिंह बताया. पकड़े गए आरोपी ने भाग चुके दूसरे शख्स के बारे में बताया कि वह उसका सहयोगी शंकर सिंह है, जिसके साथ मिलकर वह अफीम की खेती कर रहा था.
तीन एकड़ भूमि पर की जा रही थी अफीम की खेती
इधर पुलिस ने गिरफ्तार बुधलाल सिंह के पास से बरामद मोबाइल की छानबीन की तो उसके मोबाइल में तालाब किनारे पोस्ता की खेती का फसल का फोटो पाया गया. उसके बाद उसकी निशानदेही पर सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से की जा रही खेती पर बारी-बारी से छापेमारी की गई. इसी क्रम में पाया गया कि उनके द्वारा उक्त स्थान के करीब तीन एकड़ भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी. उसके बाद बुधलाल सिंह को तिलैया थाना लाया गया, साथ ही उक्त खेतों से नमूने के तौर पर अफीम के कुछ पौधों को पुलिस द्वारा जब्त कर थाने लाया गया है.
कार्रवाई के लिए एसपी ने टीम का गठन किया
इससे पहले एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गझंडी इलाके के चनाको जंगल में एक ग्रामीण द्वारा अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहा है. सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी द्वारा एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार को भी शामिल किया गया.
बुधलाल सिंह एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए बुधलाल सिंह को जेल भेज दिया गया है जबकि उसके सहयोगियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है: अनुदीप सिंह, एसपी
