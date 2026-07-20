कोडरमा पुलिस ने जेवरात चोरी मामले में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, ओडिशा तक फैला है चोर गिरोह का नेटवर्क
कोडरमा पुलिस ने जेवरात चोरी मामले में एक महिला समेत कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : July 20, 2026 at 7:01 PM IST
कोडरमा: एक मोटरसाइकिल की डिक्की से ज्वेलरी चोरी के मामले में कोडरमा पुलिस ने खुलासा किया है. इसके साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने चोरी किये गए सभी जेवरात सकुशल बरामद कर लिए हैं.
अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला
मामले का खुलासा करते हुए एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि घटना के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया गया. जिसके बाद एक विशेष टीम द्वारा घटना वाली जगह से मिले तकनीकी एवं सबूतों के आधार पर जांच शुरू की गई.
इस दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विशेष टीम द्वारा ओडिशा के जाजपुर से इस मामले में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपी राजू दास एवं धनराज प्रधान ने बताया कि वह अपने भतीजे और पत्नी के साथ मिलकर डिक्की से जेवरात चोरी की इस घटना को अंजाम देने के बाद अपनी पत्नी को चोरी किये गए ज्वेलरी बैग देकर बाइक से वापस जाजपुर लौट गया था जबकि उसकी पत्नी जेवरात से भरा बैग लेकर ट्रेन से जाजपुर रवाना होने वाली थी.
ओडिशा के 6 जिलों तक फैला है गिरोह का नेटवर्क
एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि जिस अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्यों को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस गिरोह का नेटवर्क ओडिशा के 6 जिलों में फैला है और इस गिरोह के सदस्यों ने नई दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से कई घटनाओं को अंजाम दिया है.
चंदवारा थाना कांड सं. 50/26 में उरवां पेट्रोल पंप के पास हुई आभूषण छिनतई मामले का सफल उद्भेदन। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्त गिरफ्तार, छिनतई किए गए आभूषणों की शत प्रतिशत बरामदगी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं मास्टर चाभी जब्त किया गया ।@JharkhandPolice @DigHazaribagh pic.twitter.com/LgRrp2GWSz— Koderma Police, Jharkhand (@spkoderma1) July 20, 2026
आरोपियों के कब्जे से मास्टर चाबी और बाइक बरामद
एसपी ने बताया कि राजू दास की पत्नी का काम रेकी करना और घटना के बाद चोरी का सामान सुरक्षित ढंग से जाजपुर तक पहुंचाना था. पुलिस ने गिरोह के गिरफ्तार सदस्यों के पास से चोरी के सभी जेवरात बरामद करने के साथ मोटरसाइकिल और मास्टर चाबी जिससे डिक्की का लॉक खोला गया था, उसे भी बरामद किया है.
बता दें कि 8 जुलाई की शाम चंदवारा थाना क्षेत्र के उरवां स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के दौरान राजू दास और धनराज प्रधान ने स्वर्ण व्यवसायी अशोक सोनी की गाड़ी की डिक्की का लॉक खोलकर उसके अंदर बैग में रखी ज्वेलरी चोरी कर ली थी. बता दें कि कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत उरवां स्थित एक पेट्रोल पंप से बीते 8 जुलाई को जेवरात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था.
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