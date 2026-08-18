कोडरमा पुलिस के हत्थे चढ़े चार बदमाश, बैंक लूट की बना रहे थे योजना
कोडरमा पुलिस ने बैंक में लूट की योजना बना रहे चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है.
Published : August 18, 2026 at 8:43 PM IST
कोडरमा: पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कोडरमा शाखा में लूट की योजना बना रहे चार बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सोमवार देर रात तिलैया थाना क्षेत्र के इंदरवा बस्ती से झरनाकुंड जाने वाले रास्ते में सुनसान इलाके में पकड़े गए चारों बदमाश बैंक लूटने की योजना बना रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी.
पुलिस के हत्थे चढ़े चार बदमाश
बहरहाल, एसपी के द्वारा गठित टीम जब छापेमारी के लिए पहुंची तो पुलिस को देखकर चारों बदमाश सक्रिय हो गए और लूट की घटना में इस्तेमाल करने वाले पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इस मुठभेड़ की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया जबकि बाकी के तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इनके पास से तीन पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और 5 मैगजीन बरामद की है.
पहले की थी बैंक की रेकी
घटना में तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार समेत कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटे भी आई है. मामले की जानकारी देते हुए एसपी कुमार शिवशिष ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के मोबाइल से बैंक आफ महाराष्ट्र की कोडरमा शाखा की रेकी किए जाने के कई वीडियो भी मिले हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि पकड़े गए लोग बैंक में लूट और डकैती की योजना बना रहे थे.
पुलिस अधीक्षक, कोडरमा को मिली गुप्त सूचना पर तिलैया थाना क्षेत्र में बैंक डकैती की योजना बना रहे हथियारबंद अपराधकर्मियों के विरुद्ध विशेष छापेमारी की गई। पुलिस टीम पर फायरिंग के बाद आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में 4 अपराधी गिरफ्तार, एक अपराधी घायल तथा आग्नेयास्त्र बरामद किए गए। pic.twitter.com/5aBE8T82Cw— Koderma Police, Jharkhand (@spkoderma1) August 18, 2026
बिहार के रहने वाले गिरफ्तार बदमाश
एसपी कुमार शिवाशिष ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी बिहार के सिवान और वैशाली जिले के रहने वाले है और इन्हें जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी निरंतर सिंह निर्देशित कर रहा था. उन्होंने आगे बताया कि निरंतर सिंह को भी रिमांड पर कोडरमा लाने का पुलिस प्रयास करेगी. एसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधियों पर आर्म्स एक्ट और बैंक लूट के मामले पहले से ही दर्ज है.
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