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कोडरमा पुलिस के हत्थे चढ़े चार बदमाश, बैंक लूट की बना रहे थे योजना

कोडरमा पुलिस ने बैंक में लूट की योजना बना रहे चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है.

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पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए बदमाश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 8:43 PM IST

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कोडरमा: पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कोडरमा शाखा में लूट की योजना बना रहे चार बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सोमवार देर रात तिलैया थाना क्षेत्र के इंदरवा बस्ती से झरनाकुंड जाने वाले रास्ते में सुनसान इलाके में पकड़े गए चारों बदमाश बैंक लूटने की योजना बना रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी.

पुलिस के हत्थे चढ़े चार बदमाश

बहरहाल, एसपी के द्वारा गठित टीम जब छापेमारी के लिए पहुंची तो पुलिस को देखकर चारों बदमाश सक्रिय हो गए और लूट की घटना में इस्तेमाल करने वाले पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इस मुठभेड़ की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया जबकि बाकी के तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इनके पास से तीन पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और 5 मैगजीन बरामद की है.

बैंक लूट की योजना बना रहे चार बदमाश गिरफ्तार (Etv Bharat)

पहले की थी बैंक की रेकी

घटना में तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार समेत कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटे भी आई है. मामले की जानकारी देते हुए एसपी कुमार शिवशिष ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के मोबाइल से बैंक आफ महाराष्ट्र की कोडरमा शाखा की रेकी किए जाने के कई वीडियो भी मिले हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि पकड़े गए लोग बैंक में लूट और डकैती की योजना बना रहे थे.

बिहार के रहने वाले गिरफ्तार बदमाश

एसपी कुमार शिवाशिष ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी बिहार के सिवान और वैशाली जिले के रहने वाले है और इन्हें जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी निरंतर सिंह निर्देशित कर रहा था. उन्होंने आगे बताया कि निरंतर सिंह को भी रिमांड पर कोडरमा लाने का पुलिस प्रयास करेगी. एसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधियों पर आर्म्स एक्ट और बैंक लूट के मामले पहले से ही दर्ज है.

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