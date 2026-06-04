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कोडरमा विधायक नीरा यादव के निजी ड्राइवर की हत्या, परिवार पर भी हमला

कोडरमा विधायक नीरा यादव के निजी ड्राइवर की हत्या कर दी गई. ड्राइवर के परिवार वाले भी गंभीर रूप से घायल हैं.

Nira Yadavs personal driver murdered
कोडरमा विधायक नीरा यादव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 2:45 PM IST

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कोडरमा: जिले के कोडरमा थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई. वहीं इस घटना में मृतक की बेटी सोनिका कुमारी, मां सुधा देवी तथा पिता दशरथ यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलते ही विधायक डॉ. नीरा यादव मौके पर पहुंचीं और पीड़ित परिवार का हालचाल जाना. उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए. विधायक ने आरोप लगाया कि इस मामले को लेकर पुलिस पहले से मिल रही शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती.

कोडरमा विधायक नीरा यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल (Etv Bharat)

घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है. अपने वाहन के चालक की मौत पर विधायक बदहवास दिखीं, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे. उन्होंने कहा कि राजकुमार उनका ड्राइवर ही नहीं बल्कि उनके परिवार का सदस्य था. विधायक ने पुलिस को इस मामले में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए. इधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है तथा दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

दरअसल, बुधवार को ड्राइवर राजकुमार यादव की मां का दूसरे पक्ष के लोगों के साथ विवाद हुआ. जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों से रामकुमार यादव की तीखी नोंकझोंंक और मारपीट हुई. इसकी सूचना मिलने के बाद विधायक नीरा यादव ने कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान को फोन भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद देर रात ड्राइवर राजकुमार यादव पर पीछे से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई.

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