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कोडरमा के फिल्म निर्माता एवं निर्देशक डॉ. वीरेंद्र कुमार सम्मानित, कोलकाता में आयोजित 15वें शार्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला सम्मान

कोलकाता में कोडरमा के फिल्म निर्माता एवं निर्देशक डॉ. वीरेंद्र कुमार और विपिन जाते को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

15th Shorts International Film Festival
15वें शार्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित डॉ. वीरेंद्र कुमार और विपिन जाते (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 1:35 PM IST

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कोडरमा: कोलकाता में आयोजित 15वें शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोडरमा के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं फिल्म निर्माता एवं निर्देशक डॉ. वीरेंद्र कुमार और विपिन जाते को दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.

इस शार्ट फिल्म को मिला ज्यूरी मेंशन अवार्ड

कोलकाता में आयोजित इस फिल्म महोत्सव में राजवीर आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस की शार्ट फिल्म 'लूटन सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री' को ज्यूरी मेंशन अवार्ड जबकि म्यूजिक वीडियो 'तुमसे प्यार हो गया' को बेस्ट म्यूजिक वीडियो ज्यूरी अवार्ड प्रदान किया गया है.

प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक डॉ. वीरेंद्र कुमार और विपिन जाते (Etv Bharat)

मिल रहे सम्मान से और बढ़ी जिम्मेदारी: फिल्म निर्माता डॉ. वीरेंद्र कुमार

पुरस्कार मिलने पर डॉ. वीरेंद्र कुमार ने खुशी जताते हुए कहा कि लगातार मिल रहे सम्मान से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है. उन्होंने बताया कि उनकी टीम सामाजिक सरोकारों और जन जागरूकता से जुड़े विषयों पर शॉर्ट फिल्म और म्यूजिक वीडियो का निर्माण करती रही है. उन्होंने कहा कि 'लूटन सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री' वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर आधारित व्यंग्यात्मक फिल्म है, जो महज 15 मिनट में जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश देती है.

हमारी फिल्मों में सामाजिक जरूरतों पर विशेष ध्यान

वहीं म्यूजिक वीडियो 'तुमसे प्यार हो गया' के माध्यम से पढ़ाई और नौकरी के दौरान बनने वाले रिश्तों की वास्तविकता को दर्शाने का प्रयास किया गया है. वहीं सह निर्माता विपिन जाते ने बताया कि उनकी फिल्मों में सामाजिक जरूरतों और दर्शकों की पसंद के साथ तकनीकी गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है. शायद यही कारण है कि उनकी प्रस्तुतियों को विभिन्न मंचों पर लगातार सम्मान मिल रहा है.

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मशहूर फिल्म निर्माता वीरेंद्र कुमार
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