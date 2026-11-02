मडुवा की खेती से किसान हो रहे मालामाल! डायबिटीज और बीपी के मरीजों के लिए हैं वरदान
कोडरमा के सैकड़ों किसान कम लागत में मडुवा की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. मडुवा में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं.
Published : November 2, 2026 at 2:09 PM IST
कोडरमा: जिले के डोमचांच, चंदवारा और जयनगर के किसान मडुवा की खेती करके अपनी तकदीर बदलने में जुटे हैं. कम लागत, कम पानी और कम मेहनत में तैयार होने वाली यह फसल कोडरमा के किसानों की पहली पसंद बन चुकी है. मडुवा की खेती में सिर्फ मुनाफा ही नहीं है, बल्कि इसे सेहत का खजाना भी माना जाता है. कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर मडुवा आज के दौर की आम बीमारी शुगर और बीपी के मरीजों के लिए वरदान माना जाता है.
शायद यही वजह है कि बाजारों में इसकी मांग बढ़ी है, जबकि दूसरी तरफ मोटे अनाज के प्रति लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की केंद्र सरकार की पहल भी काम आ रही है, जो किसानों को अच्छा मुनाफा देने वाला साबित हो रहा है.
मडुवा की बढ़ती डिमांड से उत्साहित किसान
दरअसल, मडुवा एक ऐसी 'जादुई' फसल है, जो सूखा सहने में सक्षम है और बहुत कम लागत में किसानों को शानदार मुनाफा देती है. इसके अलावा, इसमें बीमारियां और कीड़े लगने का खतरा बहुत कम होता है, जिससे कीटनाशकों का खर्च लगभग शून्य हो जाता है. मडुवा की बढ़ती डिमांड के बीच अब किसानों को इसे बेचने के लिए बाजार तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसके खरीददार खेत खलियान तक खुद पहुंच जाते हैं.
अमीरों की थाली की पहली पसंद बना मडूवा
मडूवा जिसे कभी गरीबों का अनाज कहा जाता था, आज अमीरों के थाली की पहली पसंद और जरूरत बन चुका है. मडूवा की बढ़ती डिमांड के बीच कोडरमा जिले में मडूवा के कुकीज और लड्डू भी तैयार किये जा रहे हैं, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होने के साथ लोगों के जयका का भी ख्याल रख रहा है.
बता दें कि कोडरमा जिसे कभी अभ्रक यानी माईका नगरी के रूप में जाना जाता था, आज वहां एक नई क्रांति की गूंज है. यह क्रांति माटी से उपजे उस सुपर फूड की है, जिसे कभी गरीबों का अनाज माना जाता था.
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