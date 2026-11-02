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मडुवा की खेती से किसान हो रहे मालामाल! डायबिटीज और बीपी के मरीजों के लिए हैं वरदान

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

कोडरमा: जिले के डोमचांच, चंदवारा और जयनगर के किसान मडुवा की खेती करके अपनी तकदीर बदलने में जुटे हैं. कम लागत, कम पानी और कम मेहनत में तैयार होने वाली यह फसल कोडरमा के किसानों की पहली पसंद बन चुकी है. मडुवा की खेती में सिर्फ मुनाफा ही नहीं है, बल्कि इसे सेहत का खजाना भी माना जाता है. कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर मडुवा आज के दौर की आम बीमारी शुगर और बीपी के मरीजों के लिए वरदान माना जाता है.

शायद यही वजह है कि बाजारों में इसकी मांग बढ़ी है, जबकि दूसरी तरफ मोटे अनाज के प्रति लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की केंद्र सरकार की पहल भी काम आ रही है, जो किसानों को अच्छा मुनाफा देने वाला साबित हो रहा है.