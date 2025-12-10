मैट्रिक और इंटर में बेहतर रिजल्ट के लिए कोडरमा जिला प्रशासन की पहल, टॉप 200 छात्रों को कराई जा रही स्पेशल तैयारी
कोडरमा में मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों का परीक्षा में बेहतर परिणाम आए, इसके लिए स्पेशल क्लास लिया जा रहा है.
Published : December 10, 2025 at 3:01 PM IST
कोडरमा: जैक के द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पिछले तीन सालों से कोडरमा लगातार पूरे राज्य में अव्वल रहा है. ऐसे में इस बार भी बेहतर परिणाम आ सके, इसे लेकर टॉप 200 विद्यार्थियों को बोर्डिंग के साथ स्पेशल क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
स्पेशल क्लास के लिए टॉप 200 बच्चों का चयन
क्लासरूम में बैठकर शिक्षक के जरिये परीक्षा की तैयारी कर रहे ये कोडरमा जिले के वैसे 26 छात्र-छात्राएं हैं जिनका चयन बोर्डिंग कम स्पेशल क्लास के लिए किया गया है. यहां बच्चों को रहने खाने की सुविधा के साथ 45 दिनों की स्पेशल क्लास दी जा रही है, ताकि पिछले तीन बार की तरह इस बार भी बेहतर परिणाम के साथ कोडरमा पूरे राज्य में टॉप रहे. स्पेशल क्लास के लिए टॉप 200 बच्चों को चयनित करने के लिए जिला स्तर पर एक टेस्ट लिया गया था, जिसके आधार पर चयनित होकर बच्चे यहां तक पहुंचे हैं.
बच्चे यहां आकर परीक्षा की तैयारी करते हैं
बागीटांड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पुराने भवन में 45 दिनों का यह स्पेशल क्लास शुरू किया गया है, जिसमें दसवीं के डेढ़ सौ और 12वीं की 50 चयनित बच्चे यहां 24 घंटे रह रहे हैं. इन बच्चों के रहने, खाने और सोने का भी विशेष इंतजाम किया गया है. इसके साथ ही इन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करने के साथ रिवीजन के लिए भी एक प्लान बनाया गया है. जिसके तहत यहां बच्चे आकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं.
उच्च कोटि के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है
परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर टॉप 200 बच्चों को जो सुविधा यहां मिल रही है, उससे बच्चे भी खुश हैं और उनका उत्साह भी दोगुना हो गया है. एक तय रूटीन के मुताबिक सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक बच्चों को जिले के सरकारी और गैर सरकारी उच्च कोटि के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, साथ ही परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है.
यहां परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों का मानना है कि जो माहौल यहां जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, उससे आगामी बोर्ड परीक्षा में नतीजा और भी बेहतर होंगे.
10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर परिणाम का सिलसिला बनाए रखने के लिए कोडरमा जिला प्रशासन ने यह अनोखी पहल की है. निजी बोर्डिंग स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूल के चयनित टॉप 200 बच्चों को यहां स्पेशल क्लास के जरिए परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है. साथ ही यहां पढ़ाई जाने वाली सामग्री और वीडियो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी साझा किये जा रहे हैं तकि बाकी बच्चों की तैयारी भी पूरी हो सके.
