क्यूआर कोड स्कैन करते ही हो जाएगा समस्याओं का समाधान, कोडरमा जिला प्रशासन ने जारी किया MEETA ऐप

कोडरमा जिला प्रशासन ने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है. इससे लोगों को काफी आसानी होगी.

समाहरणालय, कोडरमा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 12, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
कोडरमा: आम लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर कोडरमा जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है. जिला प्रशासन तक समस्या पहुंचाने और समस्याओं के समाधान को पूरी तरह से डिजिटल करते हुए एक ऐप मीता लॉन्च किया गया है.

ऐप के जरिए की जा रही मॉनिटरिंग

आम लोगों की समस्या और उनके समाधान की प्रक्रिया को डिजिटल करते हुए कोडरमा जिला प्रशासन ने मीता ऐप लॉन्च किया है. जिसके जरिए आम लोग अपनी समस्याओं को घर बैठे जिला प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं और उन समस्याओं के समाधान की जानकारी भी शिकायतकर्ता तक आसानी से इस ऐप के द्वारा पहुंच रही है. ऐप के जरिए न सिर्फ लोगों की समस्याओं का समाधान आसान हुआ है, बल्कि इस ऐप के जरिए उपायुक्त भी सभी विभागों की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं.

जानकारी देते उपायुक्त और शिकायतकर्ता (Etv Bharat)

मीता ऐप से आम लोगों को मिलेगी राहत

अब तक जनता दरबार के माध्यम से शारीरिक रूप से उपस्थित होकर ही लोग अपनी समस्या उपायुक्त तक पहुंचा पाते थे, जिसमें कई बार लोगों को परेशानी भी होती थी. उपायुक्त की व्यस्तता के कारण शारीरिक रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्या बताने जनता दरबार में कोसों दूर से आए कई फरियादियों को कई बार निराश होकर लौटना पड़ता था. लोग भी यह मान रहे हैं कि इस ऐप के माध्यम से समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया डिजिटल हो गई है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी.

क्यूआर कोड स्कैन करता शिकायतकर्ता (Etv Bharat)

ऐप के जरिए लोगों की समस्याओं का निष्पादन हो रहा

मीता ऐप लॉन्च करने के साथ ही इसका एक पोर्टल और क्यूआर कोड भी जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है ताकि आसानी से लोग घर बैठे इसका इस्तेमाल कर सके. ऐप के जरिए लोग अपनी समस्याएं जिला प्रशासन तक पहुंचा पा रहे हैं और लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन भी हो पा रहा है.

संपादक की पसंद

