क्यूआर कोड स्कैन करते ही हो जाएगा समस्याओं का समाधान, कोडरमा जिला प्रशासन ने जारी किया MEETA ऐप

कोडरमा: आम लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर कोडरमा जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है. जिला प्रशासन तक समस्या पहुंचाने और समस्याओं के समाधान को पूरी तरह से डिजिटल करते हुए एक ऐप मीता लॉन्च किया गया है.

ऐप के जरिए की जा रही मॉनिटरिंग

आम लोगों की समस्या और उनके समाधान की प्रक्रिया को डिजिटल करते हुए कोडरमा जिला प्रशासन ने मीता ऐप लॉन्च किया है. जिसके जरिए आम लोग अपनी समस्याओं को घर बैठे जिला प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं और उन समस्याओं के समाधान की जानकारी भी शिकायतकर्ता तक आसानी से इस ऐप के द्वारा पहुंच रही है. ऐप के जरिए न सिर्फ लोगों की समस्याओं का समाधान आसान हुआ है, बल्कि इस ऐप के जरिए उपायुक्त भी सभी विभागों की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं.

जानकारी देते उपायुक्त और शिकायतकर्ता (Etv Bharat)

मीता ऐप से आम लोगों को मिलेगी राहत

अब तक जनता दरबार के माध्यम से शारीरिक रूप से उपस्थित होकर ही लोग अपनी समस्या उपायुक्त तक पहुंचा पाते थे, जिसमें कई बार लोगों को परेशानी भी होती थी. उपायुक्त की व्यस्तता के कारण शारीरिक रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्या बताने जनता दरबार में कोसों दूर से आए कई फरियादियों को कई बार निराश होकर लौटना पड़ता था. लोग भी यह मान रहे हैं कि इस ऐप के माध्यम से समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया डिजिटल हो गई है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी.