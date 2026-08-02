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सांप दिखे तो घबराएं नहीं, स्नेक रेस्क्यूअर को दें जानकारी, कोडरमा डीएफओ ने की लोगों से अपील

कोडरमा:सांप का नाम सुनते ही जेहन में जहां डर समा जाता है, वहीं कुछ ऐसे स्नेक रेस्क्यूअर भी हैं जो सांपों की जिंदगी बचाने और उन्हें वापस उन्हें उनके प्रकृति घर जंगलों तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं. ऐसे लोगों को वन विभाग स्नेक रेस्क्यू किट देकर सम्मानित भी कर रहा है.

बरसात के इस मौसम में सांपों के अपने बिल से निकलने का खतरा बढ़ जाता है. सांप के बारे में आपको कुछ बताएं या दिखाएं उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि सांप धार्मिक और इंसानी जिंदगी के लिहाज से काफी जरूरी हैं. पर्यावरण संरक्षण के लिए सांपों का अस्तित्व बचाना जरूरी है. आमतौर पर लोग सांपों को इंसान का दुश्मन मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है.

सांपों के जानकार, स्नेक रेस्क्यूअर प्रशांत तिवारी और डीएफओ सौमित्र शुक्ला का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लोग ऐसा मानते जरूर हैं कि सांप इंसान के लिए खतरनाक हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जब तक सांप को छेड़ा ना जाए, तब तक वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और सांप अपने बिल में ही रहना पसंद करते हैं. ऐसे में सांपों के प्रति लोगों की धारणा बदलने में स्नेक रेस्क्यूअर प्रशांत तिवारी पिछले कई सालों से जुटे हैं और सांपों की रक्षा की मुहिम के साथ वे सांपों को रिहायशी इलाकों से रेस्क्यू कर उनके प्राकृतिक घर यानी जंगलों तक छोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.