ETV Bharat / state

कोडरमा सिविल सर्जन पर नाबालिग ने लगाया यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

तिलैया डैम थाना, कोडरमा ( Etv Bharat )

कोडरमा: नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में कोडरमा के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. एक आदिवासी नाबालिग लड़की ने सिविल सर्जन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. एसपी कुमार शिवाशीष ने इसकी पुष्टि की है.

दरअसल, नाबालिग इलाज के लिए डॉ. अनिल कुमार के प्राइवेट क्लिनिक गई थी, जहां वह उनके संपर्क में आई. पीड़िता का आरोप है कि डॉ. अनिल कुमार ने उसे झांसे में लेकर कई बार उसका यौन शोषण किया. जिसके बाद उसने इस मामले में ऑनलाइन जीरो FIR दर्ज कराई. बाद में, कोडरमा महिला पुलिस थाना में सिविल सर्जन के खिलाफ औपचारिक FIR दर्ज की गई. जानकारी के मुताबिक, पीड़िता का बयान बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने भी दर्ज किया गया है.