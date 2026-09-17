तपकरा में सांपों का नॉलेज सेंटर झरगांव में वन विज्ञान केंद्र, चयनित स्थल पहुंचे सीसीएफ
सीसीएफ अरुण पाण्डेय ने स्थल की भौगोलिक स्थिति, पहुंच मार्ग, आसपास के क्षेत्र के साथ ही उपयोग और विकास की संभावनाओं की जानकारी ली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2026 at 11:39 AM IST
जशपुर: जशपुर जिले में वन एवं वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए वनांचल विज्ञान केंद्र और सर्प ज्ञान केंद्र विकसित किए जाएंगे. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ अरुण पाण्डेय 15 और 16 सितंबर को जशपुर वनमंडल के प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित केंद्रों के साथ विभिन्न वन क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
जशपुर में वन विज्ञान केंद्र
छत्तीसगढ़ सरकार ने जशपुर और जगदलपुर में वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है. इसी कड़ी में जशपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम झरगांव में वनांचल विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए स्थल का चयन किया गया है. 16 सितंबर को सीसीएफ अरूण पाण्डेय ने चयनित स्थल को देखा. उन्होंने स्थल की भौगोलिक स्थिति, पहुंच मार्ग, उपलब्ध भूमि, आसपास के क्षेत्र तथा केंद्र के प्रस्तावित उपयोग और विकास की संभावनाओं की जानकारी ली.
सीसीएफ ने कहा कि प्रस्तावित वनांचल विज्ञान केंद्र को जशपुर जिले की प्राकृतिक, वनस्पतिक और जैव विविधता के साथ स्थानीय पर्यावरणीय विशेषताओं से जोड़कर विकसित किया जाना चाहिए. केंद्र में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ आम लोगों को पर्यावरण एवं वन संरक्षण की जानकारी देने के लिए शैक्षणिक गतिविधियां और विषयगत प्रदर्शनी विकसित की जाएगी.
राज्य में दो जगह पर वन विज्ञान केंद्र बनने हैं. एक जशपुर और एक जगदलपुर में. वन विज्ञान केंद्र कैसे रहेगा, धरातल पर कैसे उतरेगा. इस पर चर्चा हुई. वन विज्ञान केंद्र में वन से संबंधित और वनों पर आधारित आजीविका से संबंधित रहेगा. ट्रेनिंग के लिए एक भवन रहेगा -अरुण पाण्डेय CCF छत्तीसगढ़
तपकरा में स्नेक पार्क की जगह बनेगा सर्प ज्ञान केंद्र
सीसीएफ अरूण पाण्डेय ने तपकरा वन परिक्षेत्र का भी भ्रमण किया और अधिकारियों-कर्मचारियों की बैठक लेकर वन संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन और अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा की. तपकरा में पहले स्नेक पार्क बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन तकनीकी कठिनाइयों के कारण अब इसमें बदलाव कर सर्प ज्ञान केंद्र विकसित किया जाएगा.
तपकरा में सांपों को लेकर नॉलेज सेंटर
तपकरा में सर्प ज्ञान केंद्र में वास्तविक सांप नहीं रखे जाएंगे. इसके स्थान पर सांपों के प्रतिरूपों के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रजातियों, उनके व्यवहार और पर्यावरण संतुलन में उनकी भूमिका की वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी. इसका उद्देश्य सांपों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अंधविश्वास और भ्रांतियों को दूर करना है. इससे सर्पदंश के मामलों में लोगों को वैज्ञानिक जानकारी मिलने के साथ सांपों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी.
पण्ड्रापाठ में वन अमले की बैठक
प्रवास के दौरान सीसीएफ ने सन्ना वन परिक्षेत्र अंतर्गत पण्ड्रापाठ का निरीक्षण किया. यहां उन्होंने क्षेत्रीय परिस्थितियों और वन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया तथा वन अमले की बैठक लेकर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की. उन्होंने वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वनाग्नि नियंत्रण, पौधरोपण और मैदानी स्तर पर विभागीय गतिविधियों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. तपकरा और पण्ड्रापाठ की बैठकों में उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीवों की सतत निगरानी रखने, वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने और स्थानीय समुदाय के साथ समन्वय बनाकर काम करने को कहा.