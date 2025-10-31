ETV Bharat / state

घर बैठे ऑनलाइन देखें वाहन की डिटेल, 'Know Your Vehicle' में मालिक के नाम से लेकर मिलेगा सबकुछ

जयपुर: डिजिटल इंडिया की दिशा में अब वाहन मालिकों के लिए भी एक नई सुविधा ट्रेंड कर रही है. ये है KYV यानी Know Your Vehicle. जिस तरह बैंक या मोबाइल सेवाओं में ग्राहक की पहचान के लिए KYC (Know Your Customer) जरूरी होता है, उसी तरह अब वाहन की पहचान और जानकारी के लिए KYV जरूरी और उपयोगी बनता जा रहा है.

जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति अपने वाहन या किसी भी गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की वेबसाइट या mParivahan मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे हासिल कर सकता है. यह सुविधा वाहन की असलियत और वैधता की जांच करने के लिए बेहद काम की साबित हो रही है.

पढ़ें: बढ़ते प्रदूषण के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल बने हरित समाधान, सरकार ने किया बड़े फंड का ऐलान

क्या है KYV (Know Your Vehicle)?:

यह एक डिजिटल टूल है जिसके जरिए वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, बीमा की वैधता, फिटनेस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टैक्स डिटेल और मालिक का नाम जैसी जानकारी एक क्लिक में प्राप्त की जा सकती है.

क्यों जरूरी है KYV?: