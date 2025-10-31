घर बैठे ऑनलाइन देखें वाहन की डिटेल, 'Know Your Vehicle' में मालिक के नाम से लेकर मिलेगा सबकुछ
अब आप अपने मोबाइल पर भी वाहन से जुड़ी सभी जानकारी महज एक क्लिक पर देख सकते हैं.
Published : October 31, 2025 at 7:15 PM IST
जयपुर: डिजिटल इंडिया की दिशा में अब वाहन मालिकों के लिए भी एक नई सुविधा ट्रेंड कर रही है. ये है KYV यानी Know Your Vehicle. जिस तरह बैंक या मोबाइल सेवाओं में ग्राहक की पहचान के लिए KYC (Know Your Customer) जरूरी होता है, उसी तरह अब वाहन की पहचान और जानकारी के लिए KYV जरूरी और उपयोगी बनता जा रहा है.
जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति अपने वाहन या किसी भी गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की वेबसाइट या mParivahan मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे हासिल कर सकता है. यह सुविधा वाहन की असलियत और वैधता की जांच करने के लिए बेहद काम की साबित हो रही है.
पढ़ें: बढ़ते प्रदूषण के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल बने हरित समाधान, सरकार ने किया बड़े फंड का ऐलान
क्या है KYV (Know Your Vehicle)?:
यह एक डिजिटल टूल है जिसके जरिए वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, बीमा की वैधता, फिटनेस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टैक्स डिटेल और मालिक का नाम जैसी जानकारी एक क्लिक में प्राप्त की जा सकती है.
क्यों जरूरी है KYV?:
- पुराने वाहन खरीदने वालों के लिए वरदानः सेकेंड हैंड कार या बाइक खरीदने से पहले अब KYV से वाहन की असली स्थिति और रजिस्ट्रेशन विवरण आसानी से देखे जा सकते हैं.
- फर्जी वाहनों पर लगाम: कई बार चोरी की गाड़ियां या फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं. KYV के जरिए अब ऐसे मामलों की पहचान आसान हो गई है.
- ट्रैफिक चालान या बीमा जांच: वाहन मालिक अब किसी भी चालान या बीमा स्थिति को तुरंत ऑनलाइन जांच सकते हैं.
- सरकारी निगरानी में मदद: KYV से पुलिस और आरटीओ को भी वाहन डेटा ट्रैकिंग में आसानी हो रही है.
पढ़ें: मोबाइल सिम की तर्ज पर पोर्ट किए जा सकेंगे क्रेडिट-डेबिट कार्ड, जानिए क्या मिलेगा फायदा - Debit and credit card rule
कैसे करें KYV चेक?
- https://parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं या mParivahan ऐप डाउनलोड करें.
- 'Know Your Vehicle Details' विकल्प पर क्लिक करें.
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद स्क्रीन पर गाड़ी की पूरी जानकारी दिखाई देगी.
पढ़ें: शादी के बाद पैन कार्ड पर बदलना है सरनेम या नाम? घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे ये काम - Utility News
साइबर सुरक्षा और पारदर्शिता की ओर कदम: सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, KYV न केवल उपभोक्ता के लिए सुविधा का माध्यम है, बल्कि यह सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने का एक मजबूत डिजिटल टूल भी है. वाहनों की वास्तविक जानकारी उपलब्ध होने से चोरी, फर्जी बीमा और ओवरलोडिंग जैसी समस्याओं पर नियंत्रण में भी मदद मिलेगी.
डिजिटल गवर्नेस का नया ट्रेंड: तकनीकी जानकारों का मानना है कि जिस तरह KYC ने वित्तीय सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाई. उसी तरह KYV अब ट्रैफिक और वाहन प्रबंधन के क्षेत्र में गेमचेंजर साबित हो सकता है. आने वाले समय में यह सुविधा वाहन ट्रैकिंग, ई-चालान और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स से भी इंटीग्रेट की जा सकती है.