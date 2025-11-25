ETV Bharat / state

अलवर में 'नो योर आर्मी' कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री, 'ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने आतंकवाद से लड़ने का दिया संदेश

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश का युवा दूर से ही भारतीय सेना को देखा है. ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं को मौका मिलता है कि वह भारतीय सेना के उपकरणों व कार्यशैली को पास से देख सके. उन्होंने कहा कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय है, भारतीय सेना के स्वदेशी उपकरणों में भी भारत आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत को सशक्त, सुरक्षित व मजबूत बनाने के लिए भारतीय सेना का अहम रोल है. भारतीय सेना की पहचान पराक्रम, अनुशासन, बुद्धिमत्ता और त्याग है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सैन्य अधिकारियों के साथ सैन्य उपकरणों का निरीक्षण किया और जानकारियां ली.

अलवर: भारतीय सेना की ओर से शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किए गए 'नो योर आर्मी' कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज के समय में नई तकनीक आने से भारतीय सेना का तंत्र पूरी तरह से सुरक्षित हुआ है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारतीय सेना ने भारत के गौरव की रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया. इस अभियान के तहत भारतीय सेना ने 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर दुश्मन को सटीक निशाने के साथ मार गिराया. इससे दुनिया में आतंकवाद से लड़ने का संदेश दिया. इस कार्यक्रम में भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए पिनाका लॉन्चर सिस्टम व बोफोर्स सहित कई अन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया गया.

बोफोर्स व पिनाका मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन: 'नो योर आर्मी' मेले के दौरान भारतीय सेना के जवानों की ओर से पिनाका मल्टी बैरल लांचर सिस्टम व बोफोर्स का प्रदर्शन किया गया. ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से इन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, उसका एक ट्रेलर का भी प्रदर्शित किया गया. सैन्य अधिकारियों ने बताया कि पिनाका मल्टी बैरल लांचर की रेंज 60 किलोमीटर है. भविष्य में रेंज 300 तक बढ़ाने की तैयारी है. पिनाका लांचर सिस्टम 2011 में शामिल हुआ, जिसका नामकरण शिव के धनुष के नाम पर हुआ है. इसमें से एक बार में 12 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं. वहीं बोफोर्स को 1988 में शामिल किया गया. इस उपकरण का इस्तेमाल कारगिल वॉर में भी किया गया, जिसने अहम रोल निभाया. वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी अहम भूमिका निभाई. यह 14 सेकेंड में 3 राउंड फायर कर सकता है. वहीं यह 360 डिग्री में फायर करने में सक्षम है.

भारतीय सेना ने विनाशक हथियार किए प्रदर्शित (ETV Bharat Alwar)

सेना के श्वानों ने भी दिखाए करतब (ETV Bharat Alwar)

जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब: आर्मी मेले के दौरान भारतीय सेना के जवानों की ओर से कई अद्भुत करतब का प्रदर्शन किया गया. भारतीय सेना के जवान बाइक पर हैरतअंगेज करतब दिखाते नजर आए. साथ ही आग के गोले से बाइक पर बैठकर निकले. वहीं भारतीय सेना के स्वानों का भी अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला. निजी स्कूल की छात्रा ने बताया कि पहली बार भारतीय सेना के उपकरणों को देखने व जानने का मौका मिला. उनका सपना है कि भविष्य में वह भारतीय सेना में जाएं. इसके लिए उन्होंने मेले में जानकारियां भी जुटाई. उन्होंने बताया कि मेले में कई स्कूली बच्चे आए हैं, जिन्होंने सेना के जवानों के साथ फोटो खिंचवाए व उपकरणों के बारे में जानकारी ली. छात्र ने बताया कि पहले ऑपरेशन सिंदूर में नई तकनीक के उपकरणों से पाकिस्तान को धूल चटाने के बारे में सुना था, लेकिन आज उन उपकरणों को देखा भी है.