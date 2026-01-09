ETV Bharat / state

इजराइल का ये ड्रोन बना भारत के निगरानी तंत्र का अहम हिस्सा, इन खासियत से लबरेज है 'स्काई स्ट्राइक'

ऐरियल टारगेटिंग सिस्टम ‘स्काई स्ट्राइक’ ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन में आयोजित “अपनी सेना को जानो” प्रदर्शनी में भारतीय सेना की आधुनिक सैन्य क्षमताओं की प्रभावशाली झलक देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में भारतीय सेना के अत्याधुनिक ऐरियल टारगेटिंग सिस्टम ‘स्काई स्ट्राइक’ को भी प्रदर्शित किया गया, जिसने दर्शकों और रक्षा विशेषज्ञों का विशेष ध्यान आकर्षित किया. इसे भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काम में लिया गया था. यह मानव रहित हवाई प्रणाली आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है और दुश्मन के लक्ष्यों की पहचान कर सटीक हमला करने में सक्षम है. स्काई स्ट्राइक सिस्टम को निगरानी, लक्ष्य भेदन और रणनीतिक अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी खासियत यह है कि यह कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है. प्रदर्शनी में दी गई जानकारी के अनुसार यह सिस्टम कम समय में तैनात किया जा सकता है और सटीक ऑपरेशन अंजाम देने में सक्षम है, जिससे यह आधुनिक युद्ध परिदृश्य में भारतीय सेना के लिए एक अहम हथियार साबित हो रहा है. ऐरियल टारगेटिंग सिस्टम ‘स्काई स्ट्राइक’ (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें: भारतीय सेना के शौर्य इतिहास का जीवंत नजारा, 'बांग्लादेश उदय' की निशानी से रूबरू हुए जयपुरवासी इन खासियत से लबरेज है 'स्काई स्ट्राइक' : तकनीकी रूप से स्काई स्ट्राइक एक अत्याधुनिक ड्रोन प्लेटफॉर्म है. इसकी लंबाई करीब 2.3 मीटर और विंगस्पैन 3.2 मीटर है. यह ड्रोन अधिकतम 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि इसकी अधिकतम टेकऑफ ऊंचाई 13,150 फीट बताई गई है. एंड्योरेंस की बात करें तो 5 किलोग्राम वर्जन में यह करीब 2 घंटे और 10 किलोग्राम वर्जन में लगभग 1 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है. यह सिस्टम अत्यधिक तापमान में भी काम कर सकता है, जिसमें अधिकतम +60 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम उड़ान तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक शामिल है.