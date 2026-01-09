ETV Bharat / state

जयपुर में तैयार क्रूशना और जेना बने भारतीय सेना का सपोर्ट सिस्टम, UGV कई मोर्चों पर कारगर

जयपुर में नो योर आर्मी प्रदर्शनी ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को साकार करती हुई तस्वीर जयपुर में आयोजित नो योर आर्मी प्रदर्शनी में सार्थक होती हुई नजर आई. इस दौरान यहां स्वदेशी हथियार और भारतीय सेना के लिए कई मोर्चे पर काम आने वाले वाहन और उपकरण भी प्रदर्शित किए गए. इन दोनों इंडियन आर्मी जिन इक्विपमेंट की मदद से आधुनिक बनने के साथ-साथ मुश्किल हालात और कठिन मोर्चे पर दुश्मन से लोहा लेने में सक्षम है. सेना की इसी तरह की क्षमता से इस प्रदर्शनी के जरिए आम जनता को रूबरू होने का मौका मिला है. जयपुर के लिए खास बात यह है कि इनमें से कुछ यह है कि इनमें से कुछ चीज राजस्थान की राजधानी में तैयार हुई है. फिलहाल भारतीय सेना की पैरा ब्रिगेड इनका इस्तेमाल कर रही है. क्रूशना एक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल : भवानी निकेतन ग्राउंड पर आयोजित हथियारों की प्रदर्शनी के बीच ईटीवी भारत मानव रहित ग्राउंड व्हीकल क्रूशना के काउंटर पर पहुंचा और इसकी खासियत को समझा. उन्होंने बताया कि इस मानव रहित यूजीवी (अनमेन ग्राउंड व्हीकल ) क्रूशना को पूरी तरह से जयपुर में तैयार किया गया है, जो आज इंडियन आर्मी के सपोर्ट सिस्टम के रूप में पहचाना जा रहा है. इसकी खासियत यह है कि यह हाई एल्टीट्यूड तक भारी हथियार और फौजी के लिए जरूरी लॉजिस्टिक्स ले जाने में सक्षम है. इसकी एक और विशेषता यह है कि इस पर एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जो युद्ध के दौरान मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में देश की सुरक्षा के लिए अहम कड़ी साबित हो सकता है. भवानी निकेतन ग्राउंड पर आयोजित हथियारों की प्रदर्शनी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें: भारतीय सेना के शौर्य इतिहास का जीवंत नजारा, 'बांग्लादेश उदय' की निशानी से रूबरू हुए जयपुरवासी